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Ультрас Динамо встретили клубный автобус на подъезде к стадиону

Премьер-лига
(1 голосов)

White Boys Club поприветствовали "бело-синих" возле НСК "Олимпийский"

Ультрас Динамо встретили клубный автобус на подъезде к стадиону
Новина українською

Сегодня пройдет матч 24-го тура УПЛ - донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо".

Ультрас "бело-синих" поддержали команду и встретили клубный автобус на подъезде к НСК "Олимпийский".

White Boys Club выстроились в колону и использовали пиротехнику.


Начало матча в 17:00. За ходом встречи следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Ультрас Динамо
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