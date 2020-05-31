Премьер-лига
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Ультрас Динамо встретили клубный автобус на подъезде к стадиону
White Boys Club поприветствовали "бело-синих" возле НСК "Олимпийский"
Сегодня пройдет матч 24-го тура УПЛ - донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо".
Ультрас "бело-синих" поддержали команду и встретили клубный автобус на подъезде к НСК "Олимпийский".
White Boys Club выстроились в колону и использовали пиротехнику.
Начало матча в 17:00. За ходом встречи следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.
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