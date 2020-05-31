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Ворскла - Львов 1:1. Видеообзор матча
Львовяне вырывают ничью в компенсированное время
Вашему вниманию видеообзор матча 24-го тура УПЛ "Ворскла" - "Львов".
Украинская Премьер-лига. 24-й тур
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр - Максим Козиряцкий (Запорожье)
"Ворскла" Полтава - ФК "Львов" 1:1
Голы: Кане 13 - Шина 90+4 (пен.)
Ворскла: 31. Резник, 50. Кане, 17. Чеснаков, 4. Пердута, 6. Скляр, 23. Сапай, 28. Пуцлин, 92. Ндиайе, 10. Кулач, 11. Степанюк (Кравчук 85), 77. Васин.
Львов: 23. Сарнавский, 5. Приймак, 22. Братков, 33. Борзенко, 10. Альваро, 21. Гончар, 90. Люлька (Бопесу 84), 93. Богунов, 7. Шина, 9. Татарков (Велвс 84), 13. Нич (Ренан 51, Яковелли 69).
Предупреждения: Скляр 14 - Шина 28, Альваро 72, Велвес 87