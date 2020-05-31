Гол Сидорчука был отменен после просмотра ВАР в матче Шахтер - Динамо. ВИДЕО

Сейчас проходит поединок 24-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".

На 19-й минуте встречи киевляне заработали штрафной - Беньямин Вербич сделал подачу с левого флангу в штрафную площадь, Томаш Кендзера скинул мяч головой на Сергея Сидорчука и капитан "бело-синих" вколотил мяч в сетку ворот "горняков".

"Динамо" побежало радоваться, но полузащитник "горняков" Тарас Степаненко лежал на газоне. Арбитр встречи Екатерина Монзуль приняла решение посмотреть повтор эпизода с помощью ВАР.

В итоге: взятие ворот было отменено, а защитнику номинальных гостей Денису Попову дали желтую карточку за отмашку против Тараса.

Вашему вниманию видео эпизода