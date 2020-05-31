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Гол Сидорчука был отменен после просмотра ВАР в матче Шахтер - Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига
(4 голосов)

Денис Попов задел лицо Степаненко в штрафной зоне

Гол Сидорчука был отменен после просмотра ВАР в матче Шахтер - Динамо. ВИДЕО
Новина українською

Сейчас проходит поединок 24-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".

На 19-й минуте встречи киевляне заработали штрафной - Беньямин Вербич сделал подачу с левого флангу в штрафную площадь, Томаш Кендзера скинул мяч головой на Сергея Сидорчука и капитан "бело-синих" вколотил мяч в сетку ворот "горняков".

"Динамо" побежало радоваться, но полузащитник "горняков" Тарас Степаненко лежал на газоне. Арбитр встречи Екатерина Монзуль приняла решение посмотреть повтор эпизода с помощью ВАР.

В итоге: взятие ворот было отменено, а защитнику номинальных гостей Денису Попову дали желтую карточку за отмашку против Тараса.

Вашему вниманию видео эпизода

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (25)
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Pacifist (Chiang Mai)
31.05.2020 в 19:04
Незадолго до этого момента Марлос смачно, с удовольствием вытял руку за спину и расставил пальцы, тыча ими в глаза Шабанову. Знал, что ничего ему не будет. Ничего и не было, дама дала свисток в пользу Шахтера. А тут настоящий мужчинка, спортсмен-костолом Степаненко наткнулся на руку Попова в естественном положении и завалился, симулируя смертные муки. Подлость, кажется, становится второй натурой этих героев угольных забоев.
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0
-1
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AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 18:45
Разница у команд только в психологической устойчивости, отсюда и лучше реализация
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0
-1
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AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 18:48
И моментов у ДК больше.., но...
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0
-2
dp_dp (Ukraine)
31.05.2020 в 18:58
Серьезно? А разница под 20 очков в таблице, при том что кроты все игры считайте на выезде играет, обыгрывает ДК в вообще ненужной для ШД с турнирной точки зрения игре-это тоже при “прочих равных”? Просыпаемся:)
+3
-1
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Барселиниус (землянин)
31.05.2020 в 18:59
0
0
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AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 19:00
подстилки, судьи - вот тебе и разница в очках, а в очных играх шахтьор не выглядит настолько лучше. Спи дальше.
0
-2
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AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 19:01
гол то чистый отменен, но вы будете рассказывать что все по делу, потому что вам так выгодно
0
-2
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AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 19:06
Ты можешь щебетать все что тебе хочется, твое право. Сейчас в тренде поливать грязью ДК, а ты всего лишь маленькая жалкая единичка в этой кучке. Ничем шахтьор сегодня не был лучше, кроме реализации (это связано с психологической устойчивостью) и помощь судьи (отмененный гол + 3 гол оффсайд). У ДК было больше моментов.
0
-1
dp_dp (Ukraine)
31.05.2020 в 19:03
Еще раз - 20 очков форы. Ты понимаешь, в этом вся проблема Киева. ДК-давно слабая команда, а вы все причины в чем-то другом исчите. Посмотри в турнирную таблицу-Черников епти вас обогнал. О чем ты вообще? ДК в схватке с Зарей и Десной в борьбе со 2 по 4 места, а ты все о каких-то нелепых причинах пишешь.
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+1
0
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AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 19:04
16
0
-1
dp_dp (Ukraine)
31.05.2020 в 19:06
Точно. Почетные 16. Это многое меняет:)
+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
31.05.2020 в 18:31
Если из за таких касаний падать и свистеть, тогда можно вообще на поле не выходить. Потому что забить будет не реально и игрока обыграть и забрать мяч тоже. Симуляция Степаненко жёлтая карточка и конечно чистый гол. А баб с футбола убирать нужно, они в футболе вообще нечего не понимают ( футбол контактный вид спорта
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+3
-4
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фанат71 (калуш)
31.05.2020 в 18:43
Повністю згідний!!!!!!По першому тайму ДК награло на свої голи ,коли Шахтар забив випадковий гол!
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+2
-5
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Динамо-машина (Киев)
31.05.2020 в 18:48
Всё верно написал, лучше и не скажешь!
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+2
-2
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Усе буде добре (Київ)
31.05.2020 в 18:31
Футбол став марлезонським балетом. Скоро ВАР запровадять у боксі.
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+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
31.05.2020 в 18:23
ЧИСТЕЙШИЙ ГОЛ !
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+2
-6
Vaddos (Александрия)
31.05.2020 в 18:23
Но согласно правил это нарушение, так что все методы хороши
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+3
-2
trifig (Київ)
31.05.2020 в 18:00
" Задел лицо". Отменили чистый гол из-за симуляции Степаненко. В этом весь Шахтер - то плачут, то падают от прикосновений.
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+5
-7
kapkan (Луганск)
31.05.2020 в 18:04
Попов ударил Стёпу в подбородок, когда тот выходил.Давай все друг друга в бороду будут бить при угловых. Но по 1-му тайму Динамо смотрится лучше.
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+4
-3
_FeS_FCMZ_ (ZP)
31.05.2020 в 17:56
нечего ластами махать, так что все правильно было принято... и не важно какая из команд махает руками, всех за это наказывать!!!
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+6
-7
Vaddos (Александрия)
31.05.2020 в 17:55
Вчера все говорили что когда упал Банада, то фола небыло, мол нарисовал. А как же объяснить минимальное торкание Попова лица Степаненко, то как тот упал и корчился от боли, а говорят что Степаненко мужик. Разве это не симуляция
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+7
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.05.2020 в 18:00
У них там півкоманди симулянти. Заверніть увагу, що Попов випадково доторкнувся десь до підборіддя і то не факт, а Стьопа схопився за лоба...) Ось для кого створено вар в Україні, щоб збільшити псевдовідрив кротів.
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+5
-5
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Динамо-машина (Киев)
31.05.2020 в 18:50
Степаненко нихрена не мужик, раз падает после поглаживания щеки!
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.05.2020 в 17:53
Однозначно такий гол треба зараховувати. А потім кроти ниють, коли їх нормально судять а не так на міжнародній арені.
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+6
-5
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AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 17:50
ЧИСТЫЙ ГОЛ
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+7
-7


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