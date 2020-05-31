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Шахтер - Динамо. Буяльский открывает счет после классной подачи Цитаишвили. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Георгий оправдывает выход в основе

Шахтер - Динамо. Буяльский открывает счет после классной подачи Цитаишвили. ВИДЕО
UA-Футбол
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В воскресенье, 31 мая проходит центральный матч 24-го тура УПЛ - "Шахтер" принимает "Динамо" на НСК "Олимпийский". Счет был открыт на 38-й минуте. Цитаишвили, который неожиданно получил место в основе, здорово подал, а Виталий Буяльский ворвался в штрафную и головой пробил в угол. Арбитр Екатерина Монзуль проверила с помощью ВАР гол на предмет офсайда, но повтор показал, что хавбек "Динамо" находился на одной линии с защитником.

Добавим, что перед этим арбитр не засчитала гол Сидорчука, поскольку ВАР зафиксировал нарушение Попова на Степаненко.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Георгий Цитаишвили
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