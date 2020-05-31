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Движение - жизнь. Шахтёр - Динамо 3:1
Активный второй тайм принёс "горнякам" победу в Классическом
Киев. НСК "Олимпийский"
Шахтер - Динамо 3:1
Голы: Марлос 39, Марлос 67, Маркос Антонио 74 - Виталий Буяльский 37
Шахтер: Андрей Пятов - Исмаили, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Додо - Тарас Степаненко - Тайсон (Манор Соломон 85), Виктор Коваленко (Маркос Антонио 53), Алан Патрик (Евгений Коноплянка 85), Марлос (Тете 76) - Жуниор Мораес (Фернандо 76)
Динамо: Георгий Бущан - Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра - Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев - Беньямин Вербич, Виталий Буяльский (Микель Дуэлунн 89), Георгий Цитаишвили (Александр Караваев 76) - Назарий Русин (Карлос Де Пена 76),
Предупреждения: Исмаили 24, Виктор Коваленко 46 - Денис Попов 22