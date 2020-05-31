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Премьер-лига

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Движение - жизнь. Шахтёр - Динамо 3:1

Премьер-лига
(3 голосов)

Активный второй тайм принёс "горнякам" победу в Классическом

Движение - жизнь. Шахтёр - Динамо 3:1
UA-Футбол
Новина українською

Киев. НСК "Олимпийский"
Шахтер - Динамо 3:1
Голы: Марлос 39, Марлос 67, Маркос Антонио 74 - Виталий Буяльский 37
Шахтер: Андрей Пятов - Исмаили, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Додо - Тарас Степаненко - Тайсон (Манор Соломон 85), Виктор Коваленко (Маркос Антонио 53), Алан Патрик (Евгений Коноплянка 85), Марлос (Тете 76) - Жуниор Мораес (Фернандо 76)
Динамо: Георгий Бущан - Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра - Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев - Беньямин Вербич, Виталий Буяльский (Микель Дуэлунн 89), Георгий Цитаишвили (Александр Караваев 76) - Назарий Русин (Карлос Де Пена 76),
Предупреждения: Исмаили 24, Виктор Коваленко 46 - Денис Попов 22

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (64)
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Pacifist (Chiang Mai)
31.05.2020 в 19:17
Динамо сделало ставку на интенсивный футбол в начале матча, чтобы забить и играть на контратаках, но судья, спокойно смотревшая, как Марлос растопыренной пятерней тычет в глаза Шабанову, через пару минут после этого отменила гол из-за того, что настоящая мужчинка Степаненко симулировала страшные муки, наткнувшись на руку Попова. Ну а дальше все было закономерно, динамовцы вымахались и сбились на навал, напропускав от техничных бразил. Зато теперь становится понятнее вчерашняя истерика кротов по поводу пенальти в ворота Зари. Казалось бы, весь украинский футбол, включая судей, крепко держит под контролем Ахметов, причем тут Суркисы. А вот сегодня стало понятно. Это как рашисты перед захватом Крыма и Донбасса визжали о том, что там завтра будут солдаты НАТО и страшные бандеровцы, так и тут, сильнее всего о судейском беспределе кричат кроты, на которых эти же судьи и работают. Это особенно мерзко от того, что Шахтер-то действительно сильнее сейчас, могли бы и честно выигрывать, но они уже не могут отказаться от своих подленьких приемчиков.
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0
0
kapkan (Луганск)
31.05.2020 в 19:17
Первый тайм Динамо выглядело лучше. Но во 2-м тайме Шахтер взял мастерством. У Динамо выделялся Цитаишвили,ему нужно больше доверять. Но у Шахтера есть Марлос, который пешком решает исход игры.
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+2
0
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Max_Nj (Мелітополь)
31.05.2020 в 19:17
МОЛОДЦЫ!!!!
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 19:17
С победой, брат!
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
31.05.2020 в 19:16
Договорняк..
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0
-1
MaximSK (Киев)
31.05.2020 в 19:16
Михайличенко давно надо было увольнять после провала в ЛЕ, результаты и игра стали намного хуже чем при Хацкевиче.летом нужно проводить изменения в тренерском штабе, если хотят улучшить ситуацию.
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+1
0
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Инспектор ( )
31.05.2020 в 19:15
Да неплохая игра. Шахтер на уровне, но и Динамо ничего. Думаю за 5 место могут зацепиться
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+3
-1
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
31.05.2020 в 19:14
С днём Киева!
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+3
-2
avatar
Эйфоретик
31.05.2020 в 19:13
дк всегда будут после ШД.
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+3
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 19:13
Кротобратия,с победой,родные!
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+6
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
31.05.2020 в 19:11
Ш сильнее это ясно-хотели малой кровью на полусогнутых обыграть НО ДК в первом тайме на максимуме и голы забила-отменили наверное справедливо- руками меньше махать надо -тем более борьбы там за мяч не было-выбегай и всё НЕТ ЖЕ надо... был бы арановский может и пенальти поставил когда ДОДО вытолкал миколенко сначала корпусом а потом и руками помог-ВЧЕРА за такое был пенальти- МАКСИМУМА ДК хватила на первый тайм и то уже в конце видно было что сдыхаеет- и второй тайм Ш добило дк -а могли ещё и ещё забить...
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+1
0
support (Kyiv)
31.05.2020 в 19:11
Во избежания пожара после взрыва очка andrewkruk , предлагаю скинуться на огнетушитель
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+5
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
31.05.2020 в 19:12
Куда скидывать?
Ответить
+2
-1
support (Kyiv)
31.05.2020 в 19:12
Щас Андрюша напишет нам реквизиты
+4
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 19:17
support, послушный мальчик. Теперь пойди помой свой рот (ну и все остальное, во что тебя драли ты лучше знаешь)
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
31.05.2020 в 19:10
Первый гол Динамо из офсайда забила смотрите повтор
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+1
-1
аалекс ( Крым)
31.05.2020 в 19:16
Не перегибай.
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 19:10
Где Динамо,где?
Ответить
+6
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
31.05.2020 в 19:12
На 4 месте!
Ответить
+2
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 19:13
На законном 4 месте!
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
31.05.2020 в 19:10
Не судилося...
Ответить
0
0
Gafan777 (Каменка)
31.05.2020 в 19:07
Победа приятнее вдвойне после комментов днонамовских болел перед матчем. Уважайте соперников и кусайте локти, ваше единственное сейчас успокоение будет обзывать хороший клуб бомжами. И молитесь, чтобы не заняли почётное 5 место убогие. У меня все.
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+7
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 19:09
Браво, все верно!
Ответить
+6
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 19:05
Динамо- с законным 4 местом!
Ответить
+7
-2
vr250278 (Цветково.Черкасская)
31.05.2020 в 19:05
Заклятих з перемогою . А Ізя і далі любить Динамо ... Бліда тінь команди , хоча без тренера вони не погано виглядають .
Ответить
+4
0
avatar
Эйфоретик
31.05.2020 в 19:05
Зачем 5 замен?
Ответить
+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 19:05
С победой, кротобратия!!! Разнесли Дырку,легко и непринуждённо!!!
Ответить
+8
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
31.05.2020 в 19:11
С победой, братишка!
Ответить
+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 19:14
С победой,родной!
+1
0
аалекс ( Крым)
31.05.2020 в 19:03
Физическая форма команд, пока далека от совершенства. В первом тайме у ДК очень понравился Цитаишвили, думаю, что скоро будет основным. Горняков с заслуженной победой. С судейством, как мне кажется, наши женщины справились неплохо. Борьба за ЛЧ ожидается интересной.
Ответить
+4
-2
avatar
AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 19:09
Неплохо? Не засчитанный гол, это не плохо? Гол с оффсайда - это не плохо? Правду говорят, вам хоть в глаза сцы - а вам Божья роса.
Ответить
+1
-6
support (Kyiv)
31.05.2020 в 19:10
Где ты гол увидел с офсайда динамодрочер?
+7
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 19:10
support, ты йух со рта выйми, потом будешь что-то набирать на клавиатуре, ЧМОшник з@дроченый
+1
-5
support (Kyiv)
31.05.2020 в 19:11
Малый не гори, будет праздник на твоей улице
+5
-1
Gafan777 (Каменка)
31.05.2020 в 19:12
Где игра днонамовских где,? А ты всё о судействе. Смирись и уважай соперника и признайтесь что Динамо на голову слабее сегодня, молись чтобы 5 места не было дебил
+2
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 19:16
"Малый не гори" - это тебя так на колени ставят? шмарочка
0
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
31.05.2020 в 19:02
Как приятно начинать с разноса дырявых! Всех болельщиков Шахтёра с победой!
Ответить
+8
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 19:06
С победой,брат!!!
Ответить
+6
-1
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
31.05.2020 в 19:11
Ох, какая обиженка, прости, что я тебя задел ;)
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
31.05.2020 в 19:08
Ответить
+2
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
31.05.2020 в 19:09
после "разноса дырявых" через примерно 9 месяцев такое ЧМО как ты на свет выкакалось
Ответить
0
-5
avatar
Mariner888 (Одесса)
31.05.2020 в 19:02
Шахтёр с заслуженной победой Динамо с почётным 4-м местом
Ответить
+12
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 19:08
Да,Динамо заслуживает 4 место!
Ответить
+5
0
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
31.05.2020 в 19:01
1 тайм за ДК, 2 за ШД! Интрига за 2 и 3 место сохранилась.
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+1
0
v.grischuk (Винница)
31.05.2020 в 19:01
Прогнозируемо
Ответить
+5
-1
маклауд (Украина)
31.05.2020 в 19:08
В свете работы федерации, да.
Ответить
0
-2
Gafan777 (Каменка)
31.05.2020 в 19:16
А где игра днонамовских где? Ты о какой Федерации говоришь?
0
0
маклауд (Украина)
31.05.2020 в 19:09
В свете работы федерации, да.
Ответить
0
-2
avatar
Эйфоретик
31.05.2020 в 19:00
Клуб Динамо-в отставку...
Ответить
+5
-3
маклауд (Украина)
31.05.2020 в 19:00
Мензурка в своем репертуаре, браво федерация!)))
Ответить
+2
-3
oda1979 (Запорожье)
31.05.2020 в 19:00
Шахтер включил скорость и ДК стало не видно. Улучшений в игре киевлян никаких. Работа с мячом ужасная. ДЮСШ..
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+6
-3
avatar
satellite (Харьков)
31.05.2020 в 18:59
Динамо не смотря на счёт первого тайма всё таки выиграло первый тайм. Шахтёр на все 100...переиграл Динамо во втором тайме!!! Мондзуль всё таки дала играть командам. Куча вопросов к Михайличенко!!! Динамо без тренера!!!
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+3
-4
support (Kyiv)
31.05.2020 в 18:59
К сожалению для дк в футбол играют 90 минут.
Ответить
+2
-3
avatar
hec (Луганск)
31.05.2020 в 18:59
Так и не понял почему Динамо во втором такое выдохшееся было. Такое чувство, как будто во время перерыва игроки по три километра пробежали. Кроме обострившейся интриги за второе место - никаких положительных эмоций от матча. Шахтер, как обычно, ужасен в защите, Динамо карантинный перерыв пошел во вред.
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+3
0
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Эйфоретик
31.05.2020 в 18:59
дэкаданс!Полный позор игра!Бразильский Шахтёр на голову лучше ДК.Где,Динамо,Где?Полные мешки ДК,Кроме Циташвили и Миколенко.У Шахтера скоро будет 11 бразилов в составе и на замену выйдет Коно-Гол на 7 минут,поулыбаться.Уже никакого и дерби нет,позор.Михайленко в отставку!Коваленко вообще-0,какая Ему Рома или Реал Мадрид.в ильичевец в оренду.Слава Украине.ВАР НЕ НУЖЕН!это Европейская провокация!!!
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+3
-5
Lion Killer (Львів)
31.05.2020 в 18:59
в кожному компоненті гри ШД десь більше десь менше переважає киян. Матч хороший.
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+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.05.2020 в 18:58
с победой!
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+6
-3
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Romerik (YNWA)
31.05.2020 в 18:55
По первому ДК лучше было, по второму ШД лучше, плюс Динамо просто сдохло во втором. Сегодня очевидно что по уровню ШД сейчас выше чем ДК, но не это главное, а то что Михайличенко просто опять с карантина загонял команду, что она не бежит после перерыва.
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+8
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.05.2020 в 18:59
у них ставка была на прессинг - единственное оружие против шд
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+7
-3
Alex.696 (Немирів)
31.05.2020 в 19:00
Плюс Катя з нічого перший гол відмінила, бо, бачте, стьопа від доторку нокаут зобразив, хоча Катерина 4 рази повторила "внє ігри", а гол відмінила через , буцімто, фол Попова. Та й третій гол - був офсайд. Не буду спорити, шохтьор сьогодні був кращий, але для чого така клоунада від Каті?
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+3
-7
avatar
Romerik (YNWA)
31.05.2020 в 19:04
По третьому не знаю чи офсайд, не бачив повторів, но по першому треба було зараховувати, по аналогічній ситуації як вчора в Зорі. Друге діло, шо в Попова репутація вже така як в Рамоса, і тому напевно на його користь менше спірних рішень приймають..
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.05.2020 в 19:06
а чего про шлагбаум рукой в штрафной перед исмаили не говоришь, когда ему дали фол в атаке?
+1
-1
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Romerik (YNWA)
31.05.2020 в 19:14
Это эпизод я не очень понял, так как повтор один или два было, да и возмущений особых от игроков ШД не было. Так что что тут говорить. Если бы было что то, то там бы наделали нормально шуму, а так...
0
0
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Aleksandr.t (Донецк)
31.05.2020 в 19:04
А мне показалось что ДК психологически проиграли, после 2 гола руки опустили, после 3 вообще доигрывали.
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0
0


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