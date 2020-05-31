Движение - жизнь. Шахтёр - Динамо 3:1

Динамо сделало ставку на интенсивный футбол в начале матча, чтобы забить и играть на контратаках, но судья, спокойно смотревшая, как Марлос растопыренной пятерней тычет в глаза Шабанову, через пару минут после этого отменила гол из-за того, что настоящая мужчинка Степаненко симулировала страшные муки, наткнувшись на руку Попова. Ну а дальше все было закономерно, динамовцы вымахались и сбились на навал, напропускав от техничных бразил. Зато теперь становится понятнее вчерашняя истерика кротов по поводу пенальти в ворота Зари. Казалось бы, весь украинский футбол, включая судей, крепко держит под контролем Ахметов, причем тут Суркисы. А вот сегодня стало понятно. Это как рашисты перед захватом Крыма и Донбасса визжали о том, что там завтра будут солдаты НАТО и страшные бандеровцы, так и тут, сильнее всего о судейском беспределе кричат кроты, на которых эти же судьи и работают. Это особенно мерзко от того, что Шахтер-то действительно сильнее сейчас, могли бы и честно выигрывать, но они уже не могут отказаться от своих подленьких приемчиков.