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Марлос нерабочей ногой вывел Шахтер вперед в матче с Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок национальной сборной Украины оформил дубль

Марлос нерабочей ногой вывел Шахтер вперед в матче с Динамо. ВИДЕО
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Сейчас проходит поединок 24-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".

На 67-й минуте вингер "горняков" Марлос отличился забитым мячем. Додо прострелил с фланга, Мораес принял передачу и скинул на Марлоса, а украинец бразильского происхождения правой ногой закинул мяч в ворота Георгия Бущана.

Этот гол стал для 31-летнего Марлоса 11-м в текущем сезоне чемпионата Украины.

Видео гола Марлоса

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В статье: Марлос Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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