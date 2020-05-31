Марлос нерабочей ногой вывел Шахтер вперед в матче с Динамо. ВИДЕО

Сейчас проходит поединок 24-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".

На 67-й минуте вингер "горняков" Марлос отличился забитым мячем. Додо прострелил с фланга, Мораес принял передачу и скинул на Марлоса, а украинец бразильского происхождения правой ногой закинул мяч в ворота Георгия Бущана.

Этот гол стал для 31-летнего Марлоса 11-м в текущем сезоне чемпионата Украины.

Видео гола Марлоса