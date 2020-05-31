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Маркос Антонио первым сыграл на добивании и прошил ворота Бущана. ВИДЕО
19-летний бразилец забил 3-й гол "горняков" в этой встрече
Сейчас проходит поединок 24-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".
На 74-й минуте встречи полузащитник "горняков" Маркос Антонио забил 3-й гол номинальных хозяев в этом поединке.
Исмаили сделал подачу в штрафную площадку, мяч попал в перекладину, а 19-летний бразилец первым сыграл на добивании и растрелял голкипера киевлян Георгия Бущана.
Вашему вниманию видео гола молодого бразильца
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