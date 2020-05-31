Маркос Антонио первым сыграл на добивании и прошил ворота Бущана. ВИДЕО

Сейчас проходит поединок 24-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".

На 74-й минуте встречи полузащитник "горняков" Маркос Антонио забил 3-й гол номинальных хозяев в этом поединке.

Исмаили сделал подачу в штрафную площадку, мяч попал в перекладину, а 19-летний бразилец первым сыграл на добивании и растрелял голкипера киевлян Георгия Бущана.

Вашему вниманию видео гола молодого бразильца