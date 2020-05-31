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Итоги первого после возобновления тура УПЛ: Динамо опустилось на четвертое место турнирной таблицы

Премьер-лига
(2 голосов)

Борьба за место в зоне Лиги чемпионов обостряется

Итоги первого после возобновления тура УПЛ: Динамо опустилось на четвертое место турнирной таблицы
UA-Футбол
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Во время карантинной паузы, когда не было определенности относительно продолжения сезона, наибольше вопросов возникало по поводу распределения мест между "Зарей" и "Динамо". Команды после 23-х туров набрали одинаковое количество очков, но луганчане были впереди по дополнительным показателям. Интересно, что после 22-го тура, - последнего в регулярной части чемпионате, - "Динамо" было вторым, что также добавляло пикантности ситуации. Ведь были такие мысли, что в случае безвозвратного прекращения чемпионата окончательное распределение мест должно состояться именно по результатам 22-х туров регулярной части первенства.

Однако сезон продолжился – и сразу же положение "Динамо" ухудшилось. Теперь, после поражения от "Шахтера" (1:3) и победы "Десны" над "Колосом", киевляне опустились на четвертое место, уступая по дополнительным показателям не только луганчанам, но и черниговцам. Кроме того, только на три очка от этого трио отстает "Александрия". В следующем туре "Динамо" сыграет как раз против подопечных Шарана. Чемпион же уже почти определен. "Шахтер" опережает "Зарю", "Десну" и "Динамо" на шестнадцать очков.

Итоги первого после возобновления тура УПЛ: Динамо опустилось на четвертое место турнирной таблицы - изображение 1

Во второй шестерке лидирует "Днепр-1", "Карпаты" – последние.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
31.05.2020 в 19:18
Жаль что левым пенальти забрали у зари ничью--- вчера в алексе играли обе команды все два тайма--может немного в конце ЗАРЯ подсела изза удаления--а в Ш-ДК вообще во втором тайме ДК невидно было-так изредка--- РУСИН кажется деградирует как и караваев с андриевским-- выход в два на одного и такой пас отдавать
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lir1205 (Запорожье)
31.05.2020 в 19:11
когда нет коллектива то о какой игре может идти речь. Если легионеры приехали только получать зарплату а не играть за Динамо. Когда тренер не может определить кто готов психологически играть а кто нет, когда даже вратарей нормальных нет - один - псих, второй мешок с кирпичами. Нашла коса на камень!
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alex.belogubko (одесса)
31.05.2020 в 19:10
ДК не хватило физики сдохли-- 2 тайм провалили
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