Итоги первого после возобновления тура УПЛ: Динамо опустилось на четвертое место турнирной таблицы

Во время карантинной паузы, когда не было определенности относительно продолжения сезона, наибольше вопросов возникало по поводу распределения мест между "Зарей" и "Динамо". Команды после 23-х туров набрали одинаковое количество очков, но луганчане были впереди по дополнительным показателям. Интересно, что после 22-го тура, - последнего в регулярной части чемпионате, - "Динамо" было вторым, что также добавляло пикантности ситуации. Ведь были такие мысли, что в случае безвозвратного прекращения чемпионата окончательное распределение мест должно состояться именно по результатам 22-х туров регулярной части первенства.

Однако сезон продолжился – и сразу же положение "Динамо" ухудшилось. Теперь, после поражения от "Шахтера" (1:3) и победы "Десны" над "Колосом", киевляне опустились на четвертое место, уступая по дополнительным показателям не только луганчанам, но и черниговцам. Кроме того, только на три очка от этого трио отстает "Александрия". В следующем туре "Динамо" сыграет как раз против подопечных Шарана. Чемпион же уже почти определен. "Шахтер" опережает "Зарю", "Десну" и "Динамо" на шестнадцать очков.

Во второй шестерке лидирует "Днепр-1", "Карпаты" – последние.