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Шахтер не проигрывает Динамо 6 матчей подряд в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Последний раз был в августе 2018-го года

Шахтер не проигрывает Динамо 6 матчей подряд в УПЛ
Новина українською

Сегодня, в рамках 24-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1.

Таким образом, "горняки" уже на протяжении шести матчей в чемпионате Украины не проигрывают "бело-синим".

Последнее поражение было 3-го августа 2018-го года, тогда в Киеве "Динамо" одержала минимальную победу 1:0.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
31.05.2020 в 21:41
Ну так кубок і суперкубок просрали.
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0
0
маклауд (Украина)
31.05.2020 в 19:29
Не удивительно, федераша ж ахметовская.)
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+1
-4
alex.belogubko (одесса)
31.05.2020 в 19:22
не выпускайте Коваленко в начале матча в конце как Кона на 5--10 минут и то если выигрываете --это 2 пустышки ленивые
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-1


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