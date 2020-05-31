Премьер-лига
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Шахтер не проигрывает Динамо 6 матчей подряд в УПЛ
Последний раз был в августе 2018-го года
Сегодня, в рамках 24-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1.
Таким образом, "горняки" уже на протяжении шести матчей в чемпионате Украины не проигрывают "бело-синим".
Последнее поражение было 3-го августа 2018-го года, тогда в Киеве "Динамо" одержала минимальную победу 1:0.
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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
31.05.2020 в 21:41
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маклауд (Украина)
31.05.2020 в 19:29
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alex.belogubko (одесса)
31.05.2020 в 19:22
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