Алексей Михайличенко: Впринципе, каких-то претензий к ребятам нет

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ.

"Играли на победу, до конца. Конечно жалко, что это первая игра после перерыва и именно с "Шахтером". Не хватило немножно игрового куража, практики. Но впринципе, каких-то претензий к ребятам нет.

Жалко, что не добились результата, хотя все предпосылки к этому были. Наверно такой команде, как "Шахтер", нельзя позволять долго разыгрывать мяч. Но тот игровой тонус, который есть, не позволяет воплотить это в жизнь. По этому "Шахтер" лучше использовал свои моменты, которые создал.

Ещё раз хотим всем передать большой привет, то что футбол вернулся в Украину и начались игры. И даже при пустых трибунах ощущается тот интерес по всей стране к этим матчам. По этому будем играть, будем играть...

Какой тайм больше удался? Для того чтобы сравнивать, надо посмотреть статистику, все проанализировать. Кое-что получалось в первом тайме, кое-что во втором. Были ошибки и в первом тайме, и во втором. Без этого не обойтись", - рассказал Алексей Михайличенко.