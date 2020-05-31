  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Алексей Михайличенко: Впринципе, каких-то претензий к ребятам нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексей Михайличенко: Впринципе, каких-то претензий к ребятам нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник киевлян подвел итоги поражение от "горняков"

Алексей Михайличенко: Впринципе, каких-то претензий к ребятам нет
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ.

"Играли на победу, до конца. Конечно жалко, что это первая игра после перерыва и именно с "Шахтером". Не хватило немножно игрового куража, практики. Но впринципе, каких-то претензий к ребятам нет.

Жалко, что не добились результата, хотя все предпосылки к этому были. Наверно такой команде, как "Шахтер", нельзя позволять долго разыгрывать мяч. Но тот игровой тонус, который есть, не позволяет воплотить это в жизнь. По этому "Шахтер" лучше использовал свои моменты, которые создал.

Ещё раз хотим всем передать большой привет, то что футбол вернулся в Украину и начались игры. И даже при пустых трибунах ощущается тот интерес по всей стране к этим матчам. По этому будем играть, будем играть...

Какой тайм больше удался? Для того чтобы сравнивать, надо посмотреть статистику, все проанализировать. Кое-что получалось в первом тайме, кое-что во втором. Были ошибки и в первом тайме, и во втором. Без этого не обойтись", - рассказал Алексей Михайличенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 21:44
В принципе, я не тренер(с)
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
31.05.2020 в 21:43
Задумайтесь Михайличенко всегда оправдывается , а Каштру(и все тренера ШД) ставят задачи.
Ответить
0
0
avatar
Сумчанин (Сумы)
31.05.2020 в 21:42
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
31.05.2020 в 21:12
Конечно жалко, что это первая игра после перерыва и именно с "Шахтером".ахах тоесть Шахтер мы уже боимся)давай Михе команду второй лиги)
Ответить
+2
-3
Директор холдинга (Ясный)
31.05.2020 в 21:29
Именно второй. С первой, как оказалось, тоже проблемы.
Ответить
+3
-1
Acsakal (Kharkov)
31.05.2020 в 21:08
"Впринципі, якихось претензій до хлопців немає..." А до тренера? Хто винний в тому, що в Шахтаря на другий тайм був тонус, а в ДК - ні?
Ответить
+4
-2
avatar
simargl (Чернигов)
31.05.2020 в 21:05
Тюфяк. Безхребетный, аморфный ботаник. Ну какой он тренер ??? Никакой ...!
Ответить
+7
-2
alex.belogubko (одесса)
31.05.2020 в 21:02
ребята бились боролись но не играли --так сказал Лесик
Ответить
+4
-2
KDK2020 (Киев)
31.05.2020 в 20:58
Звикайте, немає вже Динамо як флагмана. І упрєкнуть їх немає у чому. Це їхній рівень. Я ж казав, Суркіси дуже хотіли відновлення чемпіонату - вітаю, тепер до 4 місця вони стали ще ближче. Жадность фраєра...
Ответить
+6
-3
avatar
Romerik (YNWA)
31.05.2020 в 20:49
Вот, вот это Лесик... Вот теперь узнаю стары добрые "ребята старались, бились - боролись", а не вот эта вот непонятщина что была в первой новости. Нельзя стиль оправданий менять, тебе Олекса это не идет...
Ответить
+3
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...