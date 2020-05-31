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Алексей Михайличенко: В Шахтере же одни украинцы играют. Марлос, Мораес - это же украинцы

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник киевлян прокомментировал поражение от "горняков"

Алексей Михайличенко: В Шахтере же одни украинцы играют. Марлос, Мораес - это же украинцы
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после поражения от донецкого "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ.

- "Динамо" хорошо выглядело в первом тайме. Почему после перерыва произошло такое изменение, бразильская техника игроков "Шахтера" взяла свое?

- Там же одни украинцы играют. Марлос, Мораес - это же украинцы. "Шахтеру" нельзя давать свободу, но к сожалению отсутствие игрового тонуса не позволило нам сохранить нашу структуру игры до конца.

А "горняки" использовали свои моменты. Всех можно поздравить с возвращением и классико, и футбола в Украине, это очень радует. На мой взгляд, мы не заслуживали такого результата, но кто лучше использует свои моменты, тот и побеждает, - рассказал Алексей Михайличенко в эфире канала "Футбол 1".

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол 1
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Комментарии (36)
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kapkan (Луганск)
31.05.2020 в 21:33
Шахтер выиграл за счёт мастерства исполнителей!! И это объективно. То что Динамо бежало-это хорошо, но физика и бег тактику и установку не победят....
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0
0
аалекс ( Крым)
31.05.2020 в 21:08
Уж лучше бы промолчал.
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+3
-2
MaximSK (Киев)
31.05.2020 в 21:03
К сожалению Динамо резко деградируют при его тренерстве, так вечно продолжаться не может. Если у Суркиса есть гордость и достоинство, должен понимать что Динамо не имеет право так выступать в ЛЕ с весьма посредственными соперниками, а в ЧУ Заря, Десна и Александрия могут нас опередить, это нереальный позор. После чемпионата надо проводить рокировку, и брать нормального тренера.
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+3
-2
Po4eson (Одесса)
31.05.2020 в 21:36
Деградация началась до Михайличенко как тренера. У Суркисов вряд-ли есть такие качества. Позора нет, так как вышеперечисленные команды - профессионалы, в отличие от понтовитых блатных любителей. Последнее предложение - да, но к сожалению вряд-ли.
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0
0
Одинзавсех (Харьков)
31.05.2020 в 20:53
Да.. Крутой анализ игры своей команды дает главный тренер. Ну, почему выиграл соперник он объяснил. А где объяснение и анализ игры собственной команды. Рассказал бы общественности, и в том числе собственным болельщикам, какой был план на игру, какие тактические замыслы, что получилось, а что не удалось реализовать и по какой причине.
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+4
-1
Директор холдинга (Ясный)
31.05.2020 в 21:28
Рановато из карантина же на футбол. Нужно было еще две недели куперов.
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0
0
aleksandrdre (Краматорск)
31.05.2020 в 20:52
стыдно что у такого в прошлом великого клуба тренер -клоун
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.05.2020 в 21:41
пьер ришар
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
31.05.2020 в 20:42
У динамо легионеров не меньше сам же Михайличенко покупал.А то что работать с ними не умеют.то его проблемы.Вон Родриго в Турции забивает
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+4
-2
alex.belogubko (одесса)
31.05.2020 в 20:54
Родриго ДК не подошел а своих игроков топят выпускают посредственых легионеров хотя наши ребята лучше сидят на скамейке а потом за сборную не кому играть
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+1
-4
vlotko (Броди)
31.05.2020 в 20:41
У наступному турі ШД програє або грає в нічию з Десною і таким чином і в подальшому буде коригувати місця в першій шістці. Динамо від таких дій гарантує собі четверте місце.
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+2
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
31.05.2020 в 20:35
Теперь уже не Зарю нужно опасаться,а и Десну и каждый матч будет рубка....
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+5
-2
alex.belogubko (одесса)
31.05.2020 в 20:29
клоун там намного больше платят не то что как говорит Суркис 15--20тыс грн и кто этому поверит--просто у вас слабая физика и техника не тех приглашаете надо брать хороших бразильцев -украинцев
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+4
-2
vlotko (Броди)
31.05.2020 в 20:29
Головна причина сьогоднішніх негараздів ДК - провальна трансферна політика, яку до речі очолював шановний Михайличенко. У ШД в Бразилії, напевно, штатно працює агент, який веде довготривалі спостереження за кандидатами в ШД. Тому і провалів мало, що не легіонер так майбутня зірка.
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+4
-1
avatar
Эйфоретик
31.05.2020 в 20:28
Всё правильно сказал,когда будут играть Украинцы,а не бразики.
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+1
-5
avatar
Инспектор ( )
31.05.2020 в 20:24
Зачем он такую хрень несет? от полной беспомощности, что ли
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+6
-2
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Napoli
31.05.2020 в 20:24
А у Динамо типа нет гастарбайтеров? Есть, их не мало. Так в чем собственно нытье? Лесик, тебе бразильцы Шахтера под подушку насрали? (Не фанат ни Динамо, ни Шахтёра)
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+9
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.05.2020 в 20:42
Арбайтери то є, але натуралістів хітродупих немає.
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+2
-3
Acsakal (Kharkov)
31.05.2020 в 20:53
Тобто ДК заважає краще грати те, що його легіонери не хочуть ставати українцями на відміну від гравців Шахтаря??? Ну, якось такий висновок не дуже гармонує з роллю "найбільш патріотичної команди", яку Динамо вперто намагається грати...
+4
-2
avatar
Napoli
31.05.2020 в 21:05
Хитрожопость Шахтера в том, что Динамо разучилось работать с иностранцами?
+2
-1
Joyce (Donetsk)
31.05.2020 в 20:24
Убойный аргумент от Лесика :)
Ответить
+6
-1
Acsakal (Kharkov)
31.05.2020 в 20:54
Мабуть епітет "убойний" ви забули взяти в дужки.
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.05.2020 в 21:43
"..." - лапки, а не дужки)))
0
0
avatar
scorpius (Ck)
31.05.2020 в 20:13
Миха - жесткий тролль)
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+5
-5
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
31.05.2020 в 20:12
Ну подобные объяснения причин поражения яркая демонстрация полной несостоятельности тренера.Современный футбол давно стал интернациональным и только Лесика это почему то возмущает..
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+12
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.05.2020 в 20:14
Почекаємо коли кроти проваляться у єврокубках і стандартні відмазки тренерів у стилі цигана - програли 1-5 але була рівна гра, суддівство, висока трава, болбої...)))
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0
-12
support (Kyiv)
31.05.2020 в 20:16
Ну кто то провалится в плей-офф, а кто то не выходит с группы с Мальмё Копенгагеном и ещё какими-то ноунеймами
+12
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 20:07
Фу,противно слушать Лесика...Уйди уже в отставку!!!
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+7
-2
avatar
Romerik (YNWA)
31.05.2020 в 20:07
Сдает позиции Лесык, в плане интервью. Сейчас уже хрен пойми, толь оправдывается, толь отмазывается, толь завидует... Не то что бульбаш: он то все чётко и понятно, что ребята старались, боролись... А этот не поймёшь...
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+9
-1
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scorpius (Ck)
31.05.2020 в 20:15
Старались-боролись это уже не актуально, вот Лесик и креативит)
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+7
-1
Lion Killer (Львів)
31.05.2020 в 20:07
Ну якби мали на 10-15 очок більше ніж Зоря, ДЕсна... А так, ну не соромно такі відмазки видавати...
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+7
-2
Hanter44 (Baburka)
31.05.2020 в 20:05
Эти комментарии от полной беспомощности.
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+9
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.05.2020 в 20:05
м-да... ОДНИ УКРАИНЦЫ...
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+4
-3
ZirkaFanKirovograd
31.05.2020 в 20:05
Нытик ,фу достал уже ,постоянно на что-то жалуется
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+7
-2
lir1205 (Запорожье)
31.05.2020 в 20:03
а солю-фасолю для чего держите??? а где же динамовские легионеры??? кого вы набрали будучи спортивным директором???
Ответить
+10
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.05.2020 в 20:38
для инстаграмных фоток причёски, наверное)))
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+5
0


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