Алексей Михайличенко: В Шахтере же одни украинцы играют. Марлос, Мораес - это же украинцы

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился мыслями после поражения от донецкого "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ.

- "Динамо" хорошо выглядело в первом тайме. Почему после перерыва произошло такое изменение, бразильская техника игроков "Шахтера" взяла свое?

- Там же одни украинцы играют. Марлос, Мораес - это же украинцы. "Шахтеру" нельзя давать свободу, но к сожалению отсутствие игрового тонуса не позволило нам сохранить нашу структуру игры до конца.

А "горняки" использовали свои моменты. Всех можно поздравить с возвращением и классико, и футбола в Украине, это очень радует. На мой взгляд, мы не заслуживали такого результата, но кто лучше использует свои моменты, тот и побеждает, - рассказал Алексей Михайличенко в эфире канала "Футбол 1".