Луиш Каштру: Динамо было лучше первых 20-30 минут. До конца сезона выйдем на высший уровень

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями для каналов "Футбол 1/2/3" после победы над киевским "Динамо" в матче 24-го тура УПЛ.

- Насколько приятно возвращаться в футбол с победой в таком матче?

- Очень сложный момент - в течение 2 месяцев мы были без соревнований. Нам было сложно работать в это время. Понимали, что нам предстоит соперник-инкогнито после паузы.

Были хорошо настроены, но сложно представляли, что будет после паузы. Приятно вернуться с победой. Оторвались еще больше, теперь отрыв от второго места 16 очков. В розыгрыше еще 24 очка. Мы еще не добились своей цели, но мы ближе.

- Что скажете о содержании игры команды?

- Нам бы хотелось играть в Донецке. Там наш дом, стадион, там бы мы хотели играть. Сейчас нам приходится играть в Киеве, принимаем это. У нас нет права на выбор. Нам надо быть эффективными везде. Здесь отличный стадион, поле, условия.

Такие же условия были в Харькове. Но сейчас летать не рекомендуется. Так что поиграем здесь. Играли с хорошей отдачей и настроем.

- Тете готовился к выходу перед вторым голом Марлоса. Гол поменял планы на замену?

- Да. Немного придержал замену Марлоса. Возможно, он знал, что Тете выйдет сейчас. Второй гол добавил ему немного мотивации. Марлос большой профессионал, но у него были физические сложности. Но после гола он еще немного смог продолжить игру.

Марлос - игрок, чьи качества не ставятся под сомнения. Он очень талантливый. Чувствует себя спокойно в игре с мячом обеими ногами. Второй гол придал нам спокойствие, фантастический гол. Это было очень важно.

- Комфортно ли работать в новых условиях с увеличением количества замен?

- Все отличается от того, к чему мы привыкли. По количеству замен - теперь появилось больше опций у тренера. Ребята в поле чувствуют себя более спокойно. Это дает тренерам больший комфорт, можем больше менять команду.

Теперь привлекаем к матчу 20 игроков вместо 18 - это тоже радует. Два форварда, два защитника и два полузащитника на замене. Если бы было 18 игроков, то на скамейке в конце матча были бы только защитники. При травме форварда пришлось бы ставить защитника. А смена на 20 игроков в заявке - это хорошо для тренера. Это позволяет осуществлять интересные изменения, что мы сегодня и делали.

- Насколько "Шахтер" сейчас готов?

- Команды всегда могут прогрессировать и расти. Мы всегда можем пойти чуть дальше. После паузы, работы дома, у нас было всего 2,5 недели в поле. Мы как будто провели 3-и сборы. Было тяжело всем этим управлять.

Я не оцениваю только физику, еще технику, тактику, психологию. Это важные аспекты команды и в индивидуальном плане. Мы можем быть продуктивны на 70%, но на 30 еще нужно прибавить. До конца сезона поставим команду на высший уровень.

Вначале увидели сложности. "Динамо" было лучше первых 20-30 минут. Они были агрессивнее, забирали у нас все зоны. Но время шло, мы требовали все больше, контролировали игру. Поняли по первому тайму, что нам нужно расти, что и сделаем до конца чемпионата, - рассказал Луиш Каштру.