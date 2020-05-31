Луиш Каштру: Мы не гонимся за рекордами. Но мы хотим добыть титул как можно раньше

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру после победы над киевским "Динамо" поделился впечатлениями от возобновления УПЛ.

"Мы рассматриваем следующий матч, как самый главный. С начала сезона мы стараемся отдавать все самое лучшее. Не всегда все хорошо получалось. Это происходит с любой командой. У нас всегда есть цель выиграть с любой командой.

Побить какой-то рекорд или оформить самое раннее чемпионство – это не является нашей целью. Но мы хотим добиться титула как можно раньше – это цель нашего сезона. Если сможем побить рекорд – будет еще лучше. Но это очень сложно, осталась шестерка самых сильных команд. Конечно, все игры даются очень непросто. Мы постараемся это сделать – не для самого раннего чемпионства, а чтобы добраться до главной цели – стать чемпионами.

После паузы ми провели третьи сборы. Мы никогда не проводили третьи сборы за сезон. Принимая это во внимание, абсолютно нормально, что команда плохо скоординированна в некоторых матчах. Потому что во паузы в два месяца теряется то, что нужно для игры. Нам нужно некоторое время, чтобы команды вернулись к своим динамикам игры и чувствовали себя комфортно, как в атаке, так и в обороне", – рассказал Луиш Каштру.