  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луиш Каштру: Мы не гонимся за рекордами. Но мы хотим добыть титул как можно раньше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луиш Каштру: Мы не гонимся за рекордами. Но мы хотим добыть титул как можно раньше

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" прокомментировал возобновление УПЛ

Луиш Каштру: Мы не гонимся за рекордами. Но мы хотим добыть титул как можно раньше
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру после победы над киевским "Динамо" поделился впечатлениями от возобновления УПЛ.

"Мы рассматриваем следующий матч, как самый главный. С начала сезона мы стараемся отдавать все самое лучшее. Не всегда все хорошо получалось. Это происходит с любой командой. У нас всегда есть цель выиграть с любой командой.

Побить какой-то рекорд или оформить самое раннее чемпионство – это не является нашей целью. Но мы хотим добиться титула как можно раньше – это цель нашего сезона. Если сможем побить рекорд – будет еще лучше. Но это очень сложно, осталась шестерка самых сильных команд. Конечно, все игры даются очень непросто. Мы постараемся это сделать – не для самого раннего чемпионства, а чтобы добраться до главной цели – стать чемпионами.

После паузы ми провели третьи сборы. Мы никогда не проводили третьи сборы за сезон. Принимая это во внимание, абсолютно нормально, что команда плохо скоординированна в некоторых матчах. Потому что во паузы в два месяца теряется то, что нужно для игры. Нам нужно некоторое время, чтобы команды вернулись к своим динамикам игры и чувствовали себя комфортно, как в атаке, так и в обороне", – рассказал Луиш Каштру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
31.05.2020 в 21:06
ШД уже давно ЧУ а за 2 место идёт борьба 4 команды
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...