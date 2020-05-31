Виталий Буяльский: Первый тайм был очень даже хорошим

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский поделился мыслями после поражение от донецкого "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ.

- Отсутствие болельщиков как-то влияет на обстановку на поле, на настроение игроков?

- Конечно, не так интересно, когда нет болельщиков, нет поддержки, неважно за тебя болеют или против тебя. В такой ситуации главное, что мы уже продолжили чемпионат.

- Сегодня болельщики были возле стадиона, старались зарядить. У них это получилось?

- Я думаю, в принципе, да, если не брать во внимание результат игры. Можно так сказать, что уровень бразильцев "Шахтера" показал, что после такого перерыва они здорово играют с мячом. Особенно, когда в середину поля вышел еще один бразилец, нам намного тяжелее стало играть.

- Сегодня было тяжелее после первого тайма. В какой физической форме сейчас находится команда?

- Наверное, неплохой. Первый тайм был очень даже хорошим. Особенно первые 15-20 минут мы накрывали. Но потом стало меньше сил, думаю, любая команда не может так играть весь матч. Полагаю, мы готовы физически. Главное, подготовить голову каждому из нас и бороться за второе место. Надо быть реалистами.

- Следующий матч с "Шахтером" будет тоже в Киеве. Скажи, насколько это для нас будет серьезный поединок? Даже не в турнирном положении, а, может быть, с точки зрения принципиальности.

- Честно, даже об этом не думаем. У нас задача – матч с "Александрией". Мы должны готовиться от игры к игре. Тогда у нас будет какой-то результат и какое-то движение. Если через неделю "Александрия", а мы будем думать про "Шахтер", ничего не будет.

- Сегодня арбитр матча несколько раз прибегала к системе VAR. Правильно ли были приняты решения?

- Даже не знаю, я не видел. Когда мы забили первый мяч, как по мне, чистый гол был, но они так приняли решение. Это их работа.

- Прокомментируй свой гол, который засчитали. Какие эмоции были?

- Даже не знал, как радоваться, потому что болельщиков не было. То, что мы делаем на тренировке иногда, оно получилось.