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Капитан Динамо Сидорчук: Хочется просто поздравить Шахтер с победой

Премьер-лига
(1 голосов)

Лидер киевлян прокомментировал поражение от "горняков"

Капитан Динамо Сидорчук: Хочется просто поздравить Шахтер с победой
Новина українською

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мыслями после поражения от донецкого "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ.

- Какие впечатления от матча? Игра проходила без зрителей. Это сыграло какую-то роль?

- Конечно. Чувствуется, когда есть поддержка, особенно в таких матчах. Особенно в последнее время, когда на наши матчи ходило больше болельщиков, чем на остальные. Все рады, что футбол наконец-то вернулся. Пускай и в таком формате. Нужно понимать, что так продлится недолго, и скоро зрители смогут ходить на футбол.

Хочется просто поздравить "Шахтер" с победой, они лучше использовали свои моменты. Что касается второго и третьего гола, то мы, наверное, сами их подарили сопернику. Такая команда, как "Шахтер", хорошо использует свои моменты.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (2)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 21:45
Достойный комментарий, респект!
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таврия19752009 (симферополь)
31.05.2020 в 21:38
Достойно .видел как после матча игроки обоих команд очень хорошо друг друга приветствовали.Вот что значит нет Гармаш и Сашо
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