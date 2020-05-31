Капитан Динамо Сидорчук: Хочется просто поздравить Шахтер с победой

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мыслями после поражения от донецкого "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ.

- Какие впечатления от матча? Игра проходила без зрителей. Это сыграло какую-то роль?

- Конечно. Чувствуется, когда есть поддержка, особенно в таких матчах. Особенно в последнее время, когда на наши матчи ходило больше болельщиков, чем на остальные. Все рады, что футбол наконец-то вернулся. Пускай и в таком формате. Нужно понимать, что так продлится недолго, и скоро зрители смогут ходить на футбол.

Хочется просто поздравить "Шахтер" с победой, они лучше использовали свои моменты. Что касается второго и третьего гола, то мы, наверное, сами их подарили сопернику. Такая команда, как "Шахтер", хорошо использует свои моменты.