  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андрей Пятов: В перерыве поговорили по душам. Вышли и забили два гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Пятов: В перерыве поговорили по душам. Вышли и забили два гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Вратарь "горняков" подвел итоги победы над "Динамо"

Андрей Пятов: В перерыве поговорили по душам. Вышли и забили два гола
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился мыслями после победы над киевским "Динамо" в матче 24-го тура УПЛ.

– Конечно, футбол для болельщиков. Тяжело играть без болельщиков, немного напоминает товарищеские матчи на сборах. Но мы понимаем, что нужно доиграть чемпионат, переступить это недовольство, что играем без болельщиков. Нам это удалось, подошли со все ответственностью, выполнили то, о чем договаривались.

– "Шахтеру" нужно пропустить, чтобы начинать играть?

– Поверьте, у меня то же самое впечатление сложилось. Начали не очень уверенно. Где-то спали. Пропустили – не засчитали, а мы продолжали играть в том же темпе. Играли несобранно, наверное, ждали. Логично, что пропустили гол. Потом сразу же ответили, почувствовали уверенность. В перерыве сделали коррективы, поговорили по душам. Вышли и забили два гола, – рассказал Андрей Пятов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...