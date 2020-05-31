Андрей Пятов: В перерыве поговорили по душам. Вышли и забили два гола

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился мыслями после победы над киевским "Динамо" в матче 24-го тура УПЛ.

– Конечно, футбол для болельщиков. Тяжело играть без болельщиков, немного напоминает товарищеские матчи на сборах. Но мы понимаем, что нужно доиграть чемпионат, переступить это недовольство, что играем без болельщиков. Нам это удалось, подошли со все ответственностью, выполнили то, о чем договаривались.

– "Шахтеру" нужно пропустить, чтобы начинать играть?

– Поверьте, у меня то же самое впечатление сложилось. Начали не очень уверенно. Где-то спали. Пропустили – не засчитали, а мы продолжали играть в том же темпе. Играли несобранно, наверное, ждали. Логично, что пропустили гол. Потом сразу же ответили, почувствовали уверенность. В перерыве сделали коррективы, поговорили по душам. Вышли и забили два гола, – рассказал Андрей Пятов.