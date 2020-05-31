Ступар: Контакт между Поповым и Степаненко был, но Тарасу не нужно быть маменькиным сыночком

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Екатерины Монзуль в матче "Шахтер" - "Динамо". Сразу добавим, что в отношении всех ключевых эпизодов с коллегой солидарен Сергей Шебек.

- Парадоксально, но для Екатерины Монзуль этот матч был едва ли не самым легким среди тех, которые она проводила в УПЛ. Хотя до игры, разумеется, было большое психологическое напряжение, - взял слово эксперт, экс-арбитр ФИФА. - С этой нагрузкой она справилась, значимых претензий относительно ее решений нет, хотя о нескольких эпизодах следует сказать.

Прежде всего, о моменте на 19-й минуте с отмененным голом Сергея Сидорчука. У кого-то возникают вопросы по решению Монзуль, которое было бы противоположным, если бы не ВАР. А так видеоповтор показал, что вердикт (отмененный гол из-за фола, - примечание) справедлив. В то же время, возникает недоумение по поводу падения Степаненко: он дорисовал контакт. Тарас – мужчина, боец, которому следует достойно вести себя на поле, а не быть "маменькиным сыночком", - сказал Мирослав Ступар.

Непросто разобраться и с желтой карточкой для Попова. С одной стороны, Степаненко дорисовал, и удар не был таким сильным, как пытался показать падением игрок "Шахтера". С другой стороны, это отмашка, а, следовательно, - неспортивное поведение, наказывающееся "горчичником". Однако эксперт, соглашаясь с этой карточкой, акцентирует внимание на другом моменте: а почему предупреждение не получил Марлос?

- В начале матча Шабанов нарушил правила против Марлоса, а тот намеренно рукой "проехался" по лицу оппонента. Фол в пользу "Шахтера" был назначен справедливо, но Марлос заслужил предупреждение за свое поведение. Также не к чести Монзуль будет упоминание об эпизоде ​​с участием Вербича и Марлоса, когда "динамовец" нагло рукой завалил "горняка" перед штрафной площадью, а свистка не было, - сказал Мирослав Ступар. - Вот эта непоследовательность немного не нравится: там наказала Попова, Марлоса за отмашку не предупредила, а потом вообще не зафиксировала фол. Ассистентка Ардашева также дважды ошиблась – в моменте с офсайдом Шепелева, которого не было, и в моменте с угловым. Учитывая то, что мы видели в предыдущих матчах, такие ошибки ей несвойственны.

Также эксперт вернулся ко вчерашнему матчу между "Александрией" и "Зарей".

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- Есть своеобразная аналогия с матчем "Александрии" против "Зари", когда Арановский не назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев в конце первого тайма. Тогда, когда Мирошниченко "проехался" рукой по физиономии Кабаева. Тот момент более четко тянул на желтую карточку для нарушителя, чем эпизод с участием Попова и Степаненко. Хотя Арановский даже фол не зафиксировал – и в этом его проблема, - резюмировал Ступар.

Отметим, что "Динамо" уступило "Шахтеру" со счетом 1:3.