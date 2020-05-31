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Ступар: Контакт между Поповым и Степаненко был, но Тарасу не нужно быть маменькиным сыночком

Премьер-лига
(5 голосов)

Шахтер - Динамо 3:1. Судейский анализ матча

Ступар: Контакт между Поповым и Степаненко был, но Тарасу не нужно быть маменькиным сыночком
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Екатерины Монзуль в матче "Шахтер" - "Динамо". Сразу добавим, что в отношении всех ключевых эпизодов с коллегой солидарен Сергей Шебек.

Ступар: Контакт между Поповым и Степаненко был, но Тарасу не нужно быть маменькиным сыночком - изображение 1

- Парадоксально, но для Екатерины Монзуль этот матч был едва ли не самым легким среди тех, которые она проводила в УПЛ. Хотя до игры, разумеется, было большое психологическое напряжение, - взял слово эксперт, экс-арбитр ФИФА. - С этой нагрузкой она справилась, значимых претензий относительно ее решений нет, хотя о нескольких эпизодах следует сказать.

Прежде всего, о моменте на 19-й минуте с отмененным голом Сергея Сидорчука. У кого-то возникают вопросы по решению Монзуль, которое было бы противоположным, если бы не ВАР. А так видеоповтор показал, что вердикт (отмененный гол из-за фола, - примечание) справедлив. В то же время, возникает недоумение по поводу падения Степаненко: он дорисовал контакт. Тарас – мужчина, боец, которому следует достойно вести себя на поле, а не быть "маменькиным сыночком", - сказал Мирослав Ступар.

Ступар: Контакт между Поповым и Степаненко был, но Тарасу не нужно быть маменькиным сыночком - изображение 2

Непросто разобраться и с желтой карточкой для Попова. С одной стороны, Степаненко дорисовал, и удар не был таким сильным, как пытался показать падением игрок "Шахтера". С другой стороны, это отмашка, а, следовательно, - неспортивное поведение, наказывающееся "горчичником". Однако эксперт, соглашаясь с этой карточкой, акцентирует внимание на другом моменте: а почему предупреждение не получил Марлос?

- В начале матча Шабанов нарушил правила против Марлоса, а тот намеренно рукой "проехался" по лицу оппонента. Фол в пользу "Шахтера" был назначен справедливо, но Марлос заслужил предупреждение за свое поведение. Также не к чести Монзуль будет упоминание об эпизоде ​​с участием Вербича и Марлоса, когда "динамовец" нагло рукой завалил "горняка" перед штрафной площадью, а свистка не было, - сказал Мирослав Ступар. - Вот эта непоследовательность немного не нравится: там наказала Попова, Марлоса за отмашку не предупредила, а потом вообще не зафиксировала фол. Ассистентка Ардашева также дважды ошиблась – в моменте с офсайдом Шепелева, которого не было, и в моменте с угловым. Учитывая то, что мы видели в предыдущих матчах, такие ошибки ей несвойственны.

Ступар: Контакт между Поповым и Степаненко был, но Тарасу не нужно быть маменькиным сыночком - изображение 3

Также эксперт вернулся ко вчерашнему матчу между "Александрией" и "Зарей".

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- Есть своеобразная аналогия с матчем "Александрии" против "Зари", когда Арановский не назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев в конце первого тайма. Тогда, когда Мирошниченко "проехался" рукой по физиономии Кабаева. Тот момент более четко тянул на желтую карточку для нарушителя, чем эпизод с участием Попова и Степаненко. Хотя Арановский даже фол не зафиксировал – и в этом его проблема, - резюмировал Ступар.

Отметим, что "Динамо" уступило "Шахтеру" со счетом 1:3.

Фото - ФК "Шахтер"

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Мирослав Ступар Сергей Шебек Шахтер (Донецк) Екатерина Монзуль
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Комментарии (5)
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adey (Korosten)
31.05.2020 в 23:53
Если Ступар эксперт, то Монзуль - Фемида судейства.
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Hugo64 (PARIS)
31.05.2020 в 23:45
катя пожалела даже--а могла и удалитьбыла отмашка? БЫЛА. какие притензиии- все падают и орут как будто ногу оторвало(Ковалец вчера и чё- встал и побежал -явно симулировал про девочкубонаду вообще )
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0
alex 66 (Кременчуг)
31.05.2020 в 23:06
А чего ж это Штопор молчал когда Банада дорисовывал толчек (Алексы-ЗЛ). Здесь Катя разобралась верно, претензий нет (был бы момент наоборот т.е.Степа нарушил бы на Попове, то я бы сказал то же самое.
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Spokoyno (Киев)
31.05.2020 в 23:02
А якщо с... заїдуть НЕ сумніваюсь, що коли так "заїжджає" Степаненко... то всі сліпиши вважають, що то нормальна боротьба у контактному виді спорту. А тут бідного Тарасика образили це одразу на "розстрільну статтю тягне". А насправді було два порушення відмашка П та симуляція С! Мозуль обрала для себе бік більш відомого гравця! І тут проблема не тільки у арбітрах На превеликий жаль футболісти і далі відточують майстерність перетворення формального фолу на значне порушення та іноді так майстерно, що всі вболівальники мають "тисячі аргументів за своїх"
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-2
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таврия19752009 (симферополь)
31.05.2020 в 22:35
А если Ступару так заедут он тоже будет стоять как не в чем не бывало?)
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