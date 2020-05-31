Йожеф Сабо: Игроки средней линии Динамо - футболисты Первой лиги

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение "бело-синих" в матче с "Шахтером" в рамках 24-го тура УПЛ.

- До матча я говорил, что "Шахтер" выиграет. По составу и по игре "горняки" выше киевское "Динамо". Их победа в этом матче закономерна. Не хочу кого-то обидеть, но "Шахтер" сейчас на голову выше по мастерству за "Динамо".

- "Динамо" активно начало и повело. Гол отменили по делу?

- Для таких моментов есть ВАР и судейская коллегия. Поначалу "Динамо" выглядело неплохо, но "Шахтер" бы ощутимо лучше, никуда от этого не денешься. "Шахтер" сейчас сильнейший в УПЛ.

- Цитаишвили и Русин провели по 77 минут. Как оцените их игру?

- Пока могу сказать, что они потерялись. У "Динамо" нет средней линии, как таковой, которая ведет игру. Если нет средней линии - у них ничего не получится. Для меня игроки средней линии "Динамо" - футболисты первой лиги. Это мое мнение - вижу по игре. Без средней линии не может быть успеха, команды.

Игроки средней линии "Динамо" не выросли. Они остались на том же уровне молодежного футбола. В средней линии должен быть футболист, который руководит игрой. В "Динамо" сейчас такого игрока нет.

- Довольны ли вы работой бригады арбитров матча?

- Нет никаких вопросов по судейству. Со своей работой справились нормально.

- Борьба за 3-е место становится еще более серьезной?

- Это читалось еще до старта чемпионата. Уже тогда я говорил, что "Динамо" будет бороться за второе-третье место. Класс УПЛ не растет. У нас одни и те же игроки, которые просто меняют клубы. Из "Десны" в "Олимпик", из "Олимпика" в "Зарю". Это повышение в классе? Нет. Кроме "Шахтера", остальные команды примерно одного уровня, - сказал Сабо.