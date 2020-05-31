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Йожеф Сабо: Игроки средней линии Динамо - футболисты Первой лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-тренер киевлян поделился мыслями от просмотра "украинского классического"

Йожеф Сабо: Игроки средней линии Динамо - футболисты Первой лиги
Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение "бело-синих" в матче с "Шахтером" в рамках 24-го тура УПЛ.

- До матча я говорил, что "Шахтер" выиграет. По составу и по игре "горняки" выше киевское "Динамо". Их победа в этом матче закономерна. Не хочу кого-то обидеть, но "Шахтер" сейчас на голову выше по мастерству за "Динамо".

- "Динамо" активно начало и повело. Гол отменили по делу?

- Для таких моментов есть ВАР и судейская коллегия. Поначалу "Динамо" выглядело неплохо, но "Шахтер" бы ощутимо лучше, никуда от этого не денешься. "Шахтер" сейчас сильнейший в УПЛ.

- Цитаишвили и Русин провели по 77 минут. Как оцените их игру?

- Пока могу сказать, что они потерялись. У "Динамо" нет средней линии, как таковой, которая ведет игру. Если нет средней линии - у них ничего не получится. Для меня игроки средней линии "Динамо" - футболисты первой лиги. Это мое мнение - вижу по игре. Без средней линии не может быть успеха, команды.

Игроки средней линии "Динамо" не выросли. Они остались на том же уровне молодежного футбола. В средней линии должен быть футболист, который руководит игрой. В "Динамо" сейчас такого игрока нет.

- Довольны ли вы работой бригады арбитров матча?

- Нет никаких вопросов по судейству. Со своей работой справились нормально.

- Борьба за 3-е место становится еще более серьезной?

- Это читалось еще до старта чемпионата. Уже тогда я говорил, что "Динамо" будет бороться за второе-третье место. Класс УПЛ не растет. У нас одни и те же игроки, которые просто меняют клубы. Из "Десны" в "Олимпик", из "Олимпика" в "Зарю". Это повышение в классе? Нет. Кроме "Шахтера", остальные команды примерно одного уровня, - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua
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Комментарии (5)
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kapkan (Луганск)
31.05.2020 в 23:52
Последний ТРЕГЕР-Палыч,остальные-Фуфло.
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kapkan (Луганск)
31.05.2020 в 23:50
Шепелев, Сидорчук и ко-это не те кто будут бороться... Даже за СЕРЕБРО!!
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alex.belogubko (одесса)
31.05.2020 в 23:43
в ДК нет нормального тренера и давно кто их поставит на правильный путь --так бей беги --хороший наш тренер к Суркису не пойдёт идут только бывшие игроки ДК по второму кругу некоторые
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Spokoyno (Киев)
31.05.2020 в 23:23
Це ж треба так гроши любити... Може цей с... вкаже, який півзахист крім ша... має кращий підбір виконавців? Чи на фу... так гарною платять, що всі крім ах... якого клубу "в сад" тобто другу, третю лігу!
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
31.05.2020 в 23:14
Старому шакалу нальют в шахтьоре миску похлебки...
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0
-1


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