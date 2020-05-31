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Александр Денисов: Смалийчук оформил сделку с партнером. Карпаты могут быть снова проданы

Премьер-лига
(1 голосов)

Директор каналов "Футбол" рассказал о деталях покупки львовского клуба

Александр Денисов: Смалийчук оформил сделку с партнером. Карпаты могут быть снова проданы
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в эфире программы "Великий футбол" рассказал, о том, как Олег Смалийчук стал совладельцем львовских "Карпат".

"Я разговаривал с Олегом Смалийчуком. Он сказал, что речь идет о кэше, реальных деньгах. Он сказал, что у него есть партнер на Западе. Сделка оформлена для того, чтобы потом с этим партнером что-то делать с "Карпатами".

Также общался с людьми, близкими к львовскому футболу, "Карпатам". Они говорят, что это может быть определенная сделка между Смалийчуком и Дыминским, что клуб в будущем будет опять продан. Смалийчук может получить некую долю после этой продажи", – рассказал Александр Денисов.

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В статье: Александр Денисов Петр Дыминский Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
"Великий футбол"
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
31.05.2020 в 23:55
Получил пакет акций на хранение проще говоря... химики.
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alex.belogubko (одесса)
31.05.2020 в 23:51
между прочим Смалийчук очень хотел сесть в кресло президента УПЛ продал бы весь украинский футбол --думайте кого выбираете Метревели Шевченко это не наши людишки им главное посадить свою задницу в кресло упл а укрфутбол им не нужен
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