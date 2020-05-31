Александр Денисов: Смалийчук оформил сделку с партнером. Карпаты могут быть снова проданы

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в эфире программы "Великий футбол" рассказал, о том, как Олег Смалийчук стал совладельцем львовских "Карпат".

"Я разговаривал с Олегом Смалийчуком. Он сказал, что речь идет о кэше, реальных деньгах. Он сказал, что у него есть партнер на Западе. Сделка оформлена для того, чтобы потом с этим партнером что-то делать с "Карпатами".

Также общался с людьми, близкими к львовскому футболу, "Карпатам". Они говорят, что это может быть определенная сделка между Смалийчуком и Дыминским, что клуб в будущем будет опять продан. Смалийчук может получить некую долю после этой продажи", – рассказал Александр Денисов.