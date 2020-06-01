Степаненко: Михайличенко меня знает - я не буду симулировать

Тарас Степаненко, опорный полузащитник "Шахтера", высказался об эпизоде ​​в матче с "Динамо", когда Сергей Сидорчук забил гол, но из-за пересмотра арбитром эпизода он был отменен. Причиной стало то, что как раз перед тем защитник киевлян Денис Попов попал рукой по лицу Степаненко.

Сам Тарас замечает, что выпрыгивал и получил по лицу.

Арбитр посмотрела ВАР - там было нарушение! Там явно. Глаз слезился - не видел ничего. На такой высоте невозможно "подлезть под руку". У меня рост 1,8 метра и еще прыжок - метр.