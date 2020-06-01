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Степаненко: Михайличенко меня знает - я не буду симулировать

Премьер-лига
(1 голосов)

О моменте с Поповым

Степаненко: Михайличенко меня знает - я не буду симулировать
Новина українською

Тарас Степаненко, опорный полузащитник "Шахтера", высказался об эпизоде ​​в матче с "Динамо", когда Сергей Сидорчук забил гол, но из-за пересмотра арбитром эпизода он был отменен. Причиной стало то, что как раз перед тем защитник киевлян Денис Попов попал рукой по лицу Степаненко.

Сам Тарас замечает, что выпрыгивал и получил по лицу.

Арбитр посмотрела ВАР - там было нарушение! Там явно. Глаз слезился - не видел ничего. На такой высоте невозможно "подлезть под руку". У меня рост 1,8 метра и еще прыжок - метр.

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Кричали, мол, я сам подлез ...Я очень уважаю Алексея Александровича [Михайличенко], он меня еще в 17 лет вызвал в молодежную сборную, знает меня как своего футболиста, а не просто игрока другой команды.

Он говорил судьи-то, но я ему ответил: "Вы же меня знаете, что я не буду симулировать". Ничего плохого - просто был у нас с ним такой диалог.

Работал у него, знаю его требования. И он меня знает. Поэтому когда он пересмотрит повтор - поймет, что там действительно был фол.

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В статье: Тарас Степаненко Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Классическое дерби Денис Попов
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
01.06.2020 в 09:06
"Она как би кається і ми їй как би верим!" Ніхто не стверджує, що Попов тебе не зачепив... просто у нокаут таким дотиком важко відправити! Та як Тарас сам обурюється, коли після подібних випадках його суперники падали і заробляли щось для своєї команди.
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