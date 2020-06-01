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Степаненко: Михайличенко меня знает - я не буду симулировать
О моменте с Поповым
Тарас Степаненко, опорный полузащитник "Шахтера", высказался об эпизоде в матче с "Динамо", когда Сергей Сидорчук забил гол, но из-за пересмотра арбитром эпизода он был отменен. Причиной стало то, что как раз перед тем защитник киевлян Денис Попов попал рукой по лицу Степаненко.
Сам Тарас замечает, что выпрыгивал и получил по лицу.
Арбитр посмотрела ВАР - там было нарушение! Там явно. Глаз слезился - не видел ничего. На такой высоте невозможно "подлезть под руку". У меня рост 1,8 метра и еще прыжок - метр.
Кричали, мол, я сам подлез ...Я очень уважаю Алексея Александровича [Михайличенко], он меня еще в 17 лет вызвал в молодежную сборную, знает меня как своего футболиста, а не просто игрока другой команды.
Он говорил судьи-то, но я ему ответил: "Вы же меня знаете, что я не буду симулировать". Ничего плохого - просто был у нас с ним такой диалог.
Работал у него, знаю его требования. И он меня знает. Поэтому когда он пересмотрит повтор - поймет, что там действительно был фол.