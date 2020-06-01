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Тренер Меликян сообщил об изменениях в кадровой политике ФК Львов

Премьер-лига
(3 голосов)

Меньше бразильцев

Тренер Меликян сообщил об изменениях в кадровой политике ФК Львов
Новина українською

Главного тренера ФК "Львов" Егише Меликяна после матча с "Ворсклой" (1:1) спросили, почему в стартовом составе команды вышли только 2 бразильцы, а остальные - украинцы, что очень нетипично для команды в этом сезоне.

- Потому что до меня была другая фундаментальная работа в команде. Я хочу видеть несколько иной формат работы. Конкурентоспособная команда. И без разницы - украинец, бразилец или француз. Завоевывать место в составе и играть будет только тот, кто готов. И не имеет значения, какой у него паспорт. Я хочу такой формат. Попросил президента (Богдан Копытко, - ред.), он дал мне такое право. И тот, кто будет готов, кто выиграет конкуренцию - тот и будет играть.

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- Какую пищу для размышлений дал Вам матч в части функциональных кондиций команды и уровня готовности каждого игрока?

- Мы будем анализировать. Первый матч, большая пауза была. Мы видели и трудности, и проблемы. Но у нас хороший коллектив, который движется в правильном направлении. И он дает мне спокойствие и уверенность в том, чтобы мы работали и дальше. Ведь когда команда на правильном направлении, это важно. Конечно, были ошибки. Над этим будем работать.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов УПЛ Егише Меликян Богдан Копытко
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Источник:
ФК Львів

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