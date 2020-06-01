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Игрок Александрии высказался о пенальти в ворота Зари
И болельщиках за трибунами
Дмитрий Гречишкин, опорный полузащитник "Александрии", прокомментировал для телеканала Футбол победу своей команды над "Зарей" 1:0.
Хавбек рассказал о своем решающем ударк с 11-метровой отметки на 94 минуте игры.
Обманывать не буду. Может это на картинке выглядело легко, но эмоции бушевали. Кипели. Справился, забил. Очень важная победа - 3 очка!
Дмитрий поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду за пределами стадиона.
За трибунами были наши болельщики. Кричалки, барабаны - мы все это слышали. Поблагодарили после игры. Нам очень приятно это. Тем более погода не самая лучшая - трудно им было. Мы за это благодарны, хотя бы так поддерживали.
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