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Игрок Александрии высказался о пенальти в ворота Зари

Премьер-лига
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И болельщиках за трибунами

Игрок Александрии высказался о пенальти в ворота Зари
Новина українською

Дмитрий Гречишкин, опорный полузащитник "Александрии", прокомментировал для телеканала Футбол победу своей команды над "Зарей" 1:0.

Хавбек рассказал о своем решающем ударк с 11-метровой отметки на 94 минуте игры.

Обманывать не буду. Может это на картинке выглядело легко, но эмоции бушевали. Кипели. Справился, забил. Очень важная победа - 3 очка!

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Дмитрий поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду за пределами стадиона.

За трибунами были наши болельщики. Кричалки, барабаны - мы все это слышали. Поблагодарили после игры. Нам очень приятно это. Тем более погода не самая лучшая - трудно им было. Мы за это благодарны, хотя бы так поддерживали.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Гречишкин Болельщики ФК Александрия УПЛ пенальти
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Источник:
Великий футбол

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