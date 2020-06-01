Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Колоса Руслан Костышин: Десне труднее, чем нам
А "Колос" не изменит свое турнирное положение
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал телеканалу Футбол о возвращении в игру и поражении в 24 туре УПЛ от черниговской "Десны" 0:2.
Коуча спросили о большом количестве ограничений для команд, связанных с карантином и игру без зрителей.
Лучше пусть будет так, чем сидеть дома без дела. Футболист должен играть в футбол, это его профессия. Есть много профессий, где рискуют здоровьем. Пусть выходят и играют, а люди пусть по телевидению болеют за свои команды. Это жизнь.
Прокомментировал наставник "Колоса" и незабитый пенальти его команды.
Пенальти должен был пробивать Гавриш. У нас это расписано. Он пробивал раньше, хорошо выполнял. Доверились ему ...ничего страшного.
Команда подошла к первым играм в не слишком хорошем состоянии, признал Костышин.
"Десне", наверное, труднее, чем нам. Для нас турнирное положение не важно. Мы как на 6 месте сейчас, так и останемся, а им каждое очко - на вес золота.