Тренер Колоса Руслан Костышин: Десне труднее, чем нам

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал телеканалу Футбол о возвращении в игру и поражении в 24 туре УПЛ от черниговской "Десны" 0:2.

Коуча спросили о большом количестве ограничений для команд, связанных с карантином и игру без зрителей.

Лучше пусть будет так, чем сидеть дома без дела. Футболист должен играть в футбол, это его профессия. Есть много профессий, где рискуют здоровьем. Пусть выходят и играют, а люди пусть по телевидению болеют за свои команды. Это жизнь.

Прокомментировал наставник "Колоса" и незабитый пенальти его команды.

Пенальти должен был пробивать Гавриш. У нас это расписано. Он пробивал раньше, хорошо выполнял. Доверились ему ...ничего страшного.

Команда подошла к первым играм в не слишком хорошем состоянии, признал Костышин.