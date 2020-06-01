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Герой футбольного дня. Маркос Антонио

Премьер-лига
(5 голосов)

По итогам матча Шахтера против Динамо (3:1)

Герой футбольного дня. Маркос Антонио
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После первого тайма Классического украинского противостояния у болельщиков "Шахтера" было мало оснований для оптимизма – их команда, несмотря на паритет в счете, уступала "Динамо" по рисунку игры. Позитив можно было найти в действиях Марлоса. Бразилец с украинским паспортом не нуждается в дополнительном резюме, но то, что мы видели в исполнении Марлоса осенью и в нескольких поединках в начале текущего календарного года, наводило на мысль, что мотивации выступать за "Шахтер" у него больше нет. Марлос не считал нужным отрабатывать в защите, не утруждал себя динамикой на поле, опираясь исключительно на технику работы с мячом, на голый класс. Но вчера он работал по-другому: не только продемонстрировал свой фирменный стиль в нападении, но и помогал "Шахтеру" защищаться.

Однако не Марлос сломал в целом неудачный для "Шахтера" ход поединка. Он (вместе с Тайсоном) был тем, кто просто не давал команде утонуть до перерыва. Рисунок игры изменился после выхода на поле Маркоса Антонио, который заменил инертного Виктора Коваленко на 52-й минуте. И хотя Антонио не принимал активного участие во второй голевой атаке "Шахтера" (забил третий гол), преимущество в центре поля на тот момент уже было у "горняков". А это позволяло разгонять свои атаки фирменным стилем.

Бесспорно, Маркосу Антонио было бы труднее, если бы в центре поля уровень противодействия со стороны "Динамо" был выше. С другой стороны, противостояли ему те же игроки, что и Виктору Коваленко, а последний был почти незаметным в течение 52-х минут. "Динамовцы" сдали после перерыва, но на это должны быть причины. И замена Коваленко на Маркоса – одна из них.

Антонио – игрок нестандартный и это, пожалуй, пока самая большая его добродетель. До сих пор перед глазами его предголевой пас из центра поля на Додо в гостевом матче с "Бенфикой", который позволил организовать результативную атаку. Классный ассист он отдал в мартовском матче с "Колосом". Всего в 30-и матчах забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Не выдающийся результат, но Маркосу Антонио всего лишь двадцать. И конкурирует он не абы с кем, а с Тарасом Степаненко и Аланом Патриком, которые являются ключевыми футболистами для "Шахтера".

До чемпионства осталось несколько шагов, а дальше иной задачи, кроме как подтягивать молодежь, не будет. Маркос Антонио еще не раз получит свой шанс в этом сезоне.

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В статье: Шахтер (Донецк) герой футбольного дня Маркос Антонио
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Комментарии (2)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.06.2020 в 11:25
Он ещё в Европе фейерить будет, мама не горюй!
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0
-1
support (Kyiv)
01.06.2020 в 10:43
Этот малыш имеет все задатки , чтобы повторить путь ферны и фреда
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