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Пятов: На карантине Марлос пересмотрел отношение к своей игре

Премьер-лига
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Другой Марлос

Пятов: На карантине Марлос пересмотрел отношение к своей игре
Новина українською

Капитан "Шахтера" вратарь Андрей Пятов прокомментировал телеканалу Футбол игру правого вингера Марлоса, который в матче с киевским "Динамо" (3:1) отметился дублем.

Я ему [Марлосу] сказал, что он наш джокер в матчах с "Динамо". Дай Бог, чтобы он и в дальнейшем так забивал.

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Он над этим работает, за счет карантина пересмотрел отношение к игре.

Раньше ему мешала старая травма, делали операцию. Но теперь, я вижу, что он сильно прибавил. И еще будет прибавлять.

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В статье: Андрей Пятов Марлос Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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