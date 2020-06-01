Пятов: На карантине Марлос пересмотрел отношение к своей игре

Капитан "Шахтера" вратарь Андрей Пятов прокомментировал телеканалу Футбол игру правого вингера Марлоса, который в матче с киевским "Динамо" (3:1) отметился дублем.

Я ему [Марлосу] сказал, что он наш джокер в матчах с "Динамо". Дай Бог, чтобы он и в дальнейшем так забивал.