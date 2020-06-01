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Пятов: На карантине Марлос пересмотрел отношение к своей игре
Другой Марлос
Капитан "Шахтера" вратарь Андрей Пятов прокомментировал телеканалу Футбол игру правого вингера Марлоса, который в матче с киевским "Динамо" (3:1) отметился дублем.
Я ему [Марлосу] сказал, что он наш джокер в матчах с "Динамо". Дай Бог, чтобы он и в дальнейшем так забивал.
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Он над этим работает, за счет карантина пересмотрел отношение к игре.
Раньше ему мешала старая травма, делали операцию. Но теперь, я вижу, что он сильно прибавил. И еще будет прибавлять.
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Источник:Великий футбол
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