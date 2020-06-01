Оба из Шахтера. УПЛ объявила лучших тренера и игрока тура

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 24-го тура Лиги.

На этот раз в состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Шахтера" Марлос - за него проголосовали все респонденты.

А Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа 24 тура лучшим тренером назвало Луиша Каштру ("Шахтер" Донецк) и выставило ему средний балл 4,6. Его подопечные нанесли поражение "Динамо" (3:1), благодаря этой волевой победе получили уже 16-очковый отрыв от киевлян.

Номинальный результат команды - 5 (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирный составляющая)

Этот матч уже не был определяющим с точки зрения текущей турнирной борьбы - слишком весомый отрыв, а вот для номинальных гостей игра была не только принципиальной из-за исторического фактора, но и исключительно важной - из-за обострения медальной борьбы. На кону - путевка в квалификацию Лиги чемпионов. И "Шахтер" победил исключительно мотивированного соперника.

Трудности в выстроении и управлении подопечными - 4 (травмированы / дисквалифицированы, особые обстоятельства)

Особым обстоятельством этого тура является то, что он первый за два с лишним месяца вынужденного простоя. Поэтому тренерские штабы предстали перед сложным вызовом - вывести игроков на соревновательный уровень готовности после длительной паузы, которая нивелировала все сделано на собрании во время зимнего антракта. В кадровом плане "Шахтер" не мог рассчитывать на травмированных защитника Бондаря и полузащитников Майкона и Бондаренко. Зато восстановился после головокружительного падения основной защитник Матвиенко. В этом плане потери "Динамо", среди которых - и определяющий игрок команды Цыганков, выглядят даже существеннее.

Мастерство в работе с кадрами - 5 (игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

Предыдущие матчи состоялись два с половиной месяца назад, но все равно интересно сравнить изменения стартового состава в контексте матчей с "Вольфсбургом" и "Зарей". Отмечаем возвращение Степаненко, которого в марте подменяли Майкон и Маркос Антонио. Также в мартовских матчах Каштру осуществлял ротацию в защите (Пятова подменял Трубин, а Хочолава выходил в центре защиты с Кривцовым, тогда как Матвиенко смещался на место Исмаили слева в защите), а Тете и Коноплянка играли на флангах полузащиты.

Тренерское мастерство - 5 (многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

Основная схема «горняков» 4-3-2-1 в этой игре дала им существенное преимущество: они эффективнее работали в центре поля и легче выглядели на грани финальной трети поля. «Шахтер» полностью переиграл соперников на подступах к их штрафной. Каждое ускорение с короткими комбинациями давало дончанам возможность быстро преодолевать редут и выводить игроков на ударные позиции. Особенно эффективно пользовался этим Марлос, который и решил судьбу противостояния за счет класса и качественной работы с мячом.

Накопительный критерий - 4 (если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

«Шахтер» проиграл последний матч перед карантином (минимальное поражение от «Зари»), впрочем, у него сразу несколько приятных серий. Так, подопечные Каштру, играя не на родном стадионе, выиграли уже 6 подряд домашних матчей. В текущем чемпионате лидер не проиграл еще ни одного матча на своем поле на внутренней арене. В чемпионате в противостояниях с «Динамо» команда не проигрывает с осени 2018 (4 победы и две ничьи в очных противостояниях за это время).