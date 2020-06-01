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Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Премьер-лига
(3 голосов)

Марлос, Миколенко и Паст - главные герои уик-энда в Премьер-лиге

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Спорный, неоднозначный и даже скандальный получился тур, случились и резонансные ошибки арбитров, пенальти и удаление, но мы привыкли, что УПЛ редко обходится без скандалов. Главное, что большой футбол вернулся в Украину. Пять из шести матчей 24-го тура удалось провести, а дальше будет видно. Есть надежда и уверенность, что чемпионат все же получится завершить.

ВРАТАРЬ

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 1Евгений Паст ("Десна" Чернигов).

Взял одиннадцатиметровый удар Паст в тот момент, когда судьба матча для "Десны" висела на волоске. Если бы "Колос" сравнял счет, все могло завершиться для черниговцев очень печально. Выиграть дуэль характеров у Гавриша многого стоит. К тому же Паст записал на свой счет два сейва, стал примером надежности для защитников, хотя в дебюте на скользком от дождя поле совершил несколько ошибок. Важно для голкипера вовремя собраться, что и сделал Паст.

ЗАЩИТА

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 2Игорь Пердута ("Ворскла" Полтава).

Столько выверенных передач сделал Пердута в штрафную, совершил множество фланговых прорывов, разогнал опасных атак, что полтавчане обязаны были выигрывать у "Львова". Подвела реализация. Возможно, чтобы набирать три очка в выигрышных поединках Пердута должен забивать сам, активности на своем фланге мало – это единственная претензия к защитнику в 24-м туре УПЛ.

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 3Владимир Адамюк (СК "Днепр-1").

Гол Адамюка полностью снял вопрос относительно победителя в игре с "Олимпиком", при 2:0 дончане окончательно потеряли веру в себя. Защитник часто подключался к атакам, в обороне у него работы было не много, поэтому Адамюк позволял себе много раз за игру пробегать все поле и оказываться в штрафной соперника.

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 4Максим Имереков ("Десна" Чернигов).

Без сомнений, "Колос" удивил черниговцев. Были периоды, когда "северяне" вынуждено закрывались в обороне и сдерживали наступательный кураж соперника. Тут и сказался опыт Имерекова, без паники и с показательным хладнокровием ему удавалось блокировать удары и прерывать острые передачи.

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 5Виталий Миколенко ("Динамо" Киев).

Если и можно кого-то отметить у киевлян в поединке с "Шахтером", так это Миколенко. Виталию хватило сил на сопротивление даже во втором тайме, когда "Динамо" откровенно подсело. А в первом тайме Миколенко вообще можно назвать одним из лучших игроков на поле, хотя, как известно, один в поле не воин.

ПОЛУЗАЩИТА

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 6Кирилл Ковалец (ФК "Александрия").

В своей манере Ковалец отметился несколькими хорошими ударами издали, также раздавал передачи и начинал много контратак "горожан". Кирилл всегда успевал возвращаться в оборону (а работы у своих ворот хватало), действовал в отборе и тут же мчался вперед. Благодаря такой выдержке и самоотверженности "Александрия" смогла вырвать победу у "Зари".

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 7Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк).

Главным преимуществом "горняков" в Класичному стали действия в центре поля, особенно в переломные моменты противостояния. Степаненко выглядел сильнее своих визави, а также был заметен и у ворот "Динамо". Обращает на себя внимание "красивое падение" Тараса от легкого касания Попова, чувствительная Монзуль даже решила отменить чистый гол, настолько артистично отыграл Степаненко.

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 8Сергей Булеца (СК "Днепр-1").

Гол плюс голевая передача на счету Булецы, в двух первых результативных комбинациях поучаствовал Сергей, фактически став героем встречи. Наверное показательно, что Булеца провел на поле чуть больше 60 минут, и именно в это время "днепряне" полностью доминировали над "Олимпиком".

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 9Марлос ("Шахтер" Донецк).

Единственный дубль в туре на счету Марлоса, оба мяча получились красивыми, в его стиле. Интересно, что подобные голы Марлос забивает очень часто, но киевляне этого не учли и в очередной раз предоставили украинскому бразильцу возможность отличиться. Похоже, карантинная пауза пошла на пользу Марлосу, ведь в первой части сезона он был очень далек от своей оптимальной формы.

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 10Тайсон ("Шахтер" Донецк).

Если Марлос в игре с киевлянами в основном завершал атаки "Шахтера", то Тайсон отходил в глубину поля и начинал опасные комбинации. Как всегда великолепные точные передачи раздавал бразилец, обыгрывал оппонентов один в один и во многом благодаря его активности "Шахтер" смог перехватить инициативу у соперника.

НАПАДЕНИЕ

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 11Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Главную задачу форварда Мораес не выполнил – не забил. Более того, Жуниор не часто выходил из тени, защитники опекали его очень плотно. Но когда удавалось нападающему уходить из-под этой опеки, сразу у ворот Бущана возникали опасные голевые моменты. Два из них оказались фатальными для "Динамо". Два первых мяча дончане забили после передач Мораеса.

ТРЕНЕР

Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 12Луиш Каштру ("Шахтер" Донецк).

Команда Каштру оказалась лучше подготовленной к Класичному, чем соперник. Ожидаемо "Динамо" бросилось вперед на дончан в дебюте, но выдержав этот натиск, постепенно "Шахтер" перехватил инициативу, взял контроль над игрой и показал свой привычный футбол. Также физически лучше выглядели "горняки", лишив "бело-синих" своего главного козыря.

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В статье: Тарас Степаненко Тайсон Евгений Паст Кирилл Ковалец Марлос символическая сборная тура Игорь Пердута Владимир Адамюк Сергей Булеца Виталий Миколенко
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Комментарии (2)
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Astor Astor (Одесса)
01.06.2020 в 13:50
"...чувствительная Монзуль даже решила отменить чистый гол,..." Бу-га-га. Ну и "журналисты" у вас, я прямо налюбоваться не могу :).
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0
-2
Gennchik64R (Lugansk)
01.06.2020 в 13:12
Ребята, а давайте в символическую сборную тура будем включать и арбитра, ведь от него, как ни как, также зависит результат.
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+1
0


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