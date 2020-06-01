Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Спорный, неоднозначный и даже скандальный получился тур, случились и резонансные ошибки арбитров, пенальти и удаление, но мы привыкли, что УПЛ редко обходится без скандалов. Главное, что большой футбол вернулся в Украину. Пять из шести матчей 24-го тура удалось провести, а дальше будет видно. Есть надежда и уверенность, что чемпионат все же получится завершить.

ВРАТАРЬ

Евгений Паст ("Десна" Чернигов).

Взял одиннадцатиметровый удар Паст в тот момент, когда судьба матча для "Десны" висела на волоске. Если бы "Колос" сравнял счет, все могло завершиться для черниговцев очень печально. Выиграть дуэль характеров у Гавриша многого стоит. К тому же Паст записал на свой счет два сейва, стал примером надежности для защитников, хотя в дебюте на скользком от дождя поле совершил несколько ошибок. Важно для голкипера вовремя собраться, что и сделал Паст.

ЗАЩИТА

Игорь Пердута ("Ворскла" Полтава).

Столько выверенных передач сделал Пердута в штрафную, совершил множество фланговых прорывов, разогнал опасных атак, что полтавчане обязаны были выигрывать у "Львова". Подвела реализация. Возможно, чтобы набирать три очка в выигрышных поединках Пердута должен забивать сам, активности на своем фланге мало – это единственная претензия к защитнику в 24-м туре УПЛ.

Владимир Адамюк (СК "Днепр-1").

Гол Адамюка полностью снял вопрос относительно победителя в игре с "Олимпиком", при 2:0 дончане окончательно потеряли веру в себя. Защитник часто подключался к атакам, в обороне у него работы было не много, поэтому Адамюк позволял себе много раз за игру пробегать все поле и оказываться в штрафной соперника.

Максим Имереков ("Десна" Чернигов).

Без сомнений, "Колос" удивил черниговцев. Были периоды, когда "северяне" вынуждено закрывались в обороне и сдерживали наступательный кураж соперника. Тут и сказался опыт Имерекова, без паники и с показательным хладнокровием ему удавалось блокировать удары и прерывать острые передачи.

Виталий Миколенко ("Динамо" Киев).

Если и можно кого-то отметить у киевлян в поединке с "Шахтером", так это Миколенко. Виталию хватило сил на сопротивление даже во втором тайме, когда "Динамо" откровенно подсело. А в первом тайме Миколенко вообще можно назвать одним из лучших игроков на поле, хотя, как известно, один в поле не воин.

ПОЛУЗАЩИТА

Кирилл Ковалец (ФК "Александрия").

В своей манере Ковалец отметился несколькими хорошими ударами издали, также раздавал передачи и начинал много контратак "горожан". Кирилл всегда успевал возвращаться в оборону (а работы у своих ворот хватало), действовал в отборе и тут же мчался вперед. Благодаря такой выдержке и самоотверженности "Александрия" смогла вырвать победу у "Зари".

Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк).

Главным преимуществом "горняков" в Класичному стали действия в центре поля, особенно в переломные моменты противостояния. Степаненко выглядел сильнее своих визави, а также был заметен и у ворот "Динамо". Обращает на себя внимание "красивое падение" Тараса от легкого касания Попова, чувствительная Монзуль даже решила отменить чистый гол, настолько артистично отыграл Степаненко.

Сергей Булеца (СК "Днепр-1").

Гол плюс голевая передача на счету Булецы, в двух первых результативных комбинациях поучаствовал Сергей, фактически став героем встречи. Наверное показательно, что Булеца провел на поле чуть больше 60 минут, и именно в это время "днепряне" полностью доминировали над "Олимпиком".

Марлос ("Шахтер" Донецк).

Единственный дубль в туре на счету Марлоса, оба мяча получились красивыми, в его стиле. Интересно, что подобные голы Марлос забивает очень часто, но киевляне этого не учли и в очередной раз предоставили украинскому бразильцу возможность отличиться. Похоже, карантинная пауза пошла на пользу Марлосу, ведь в первой части сезона он был очень далек от своей оптимальной формы.

Тайсон ("Шахтер" Донецк).

Если Марлос в игре с киевлянами в основном завершал атаки "Шахтера", то Тайсон отходил в глубину поля и начинал опасные комбинации. Как всегда великолепные точные передачи раздавал бразилец, обыгрывал оппонентов один в один и во многом благодаря его активности "Шахтер" смог перехватить инициативу у соперника.

НАПАДЕНИЕ

Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Главную задачу форварда Мораес не выполнил – не забил. Более того, Жуниор не часто выходил из тени, защитники опекали его очень плотно. Но когда удавалось нападающему уходить из-под этой опеки, сразу у ворот Бущана возникали опасные голевые моменты. Два из них оказались фатальными для "Динамо". Два первых мяча дончане забили после передач Мораеса.

ТРЕНЕР

Луиш Каштру ("Шахтер" Донецк).

Команда Каштру оказалась лучше подготовленной к Класичному, чем соперник. Ожидаемо "Динамо" бросилось вперед на дончан в дебюте, но выдержав этот натиск, постепенно "Шахтер" перехватил инициативу, взял контроль над игрой и показал свой привычный футбол. Также физически лучше выглядели "горняки", лишив "бело-синих" своего главного козыря.