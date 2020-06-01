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Символическая сборная 24-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
Марлос, Миколенко и Паст - главные герои уик-энда в Премьер-лиге
Спорный, неоднозначный и даже скандальный получился тур, случились и резонансные ошибки арбитров, пенальти и удаление, но мы привыкли, что УПЛ редко обходится без скандалов. Главное, что большой футбол вернулся в Украину. Пять из шести матчей 24-го тура удалось провести, а дальше будет видно. Есть надежда и уверенность, что чемпионат все же получится завершить.
Евгений Паст ("Десна" Чернигов).
Взял одиннадцатиметровый удар Паст в тот момент, когда судьба матча для "Десны" висела на волоске. Если бы "Колос" сравнял счет, все могло завершиться для черниговцев очень печально. Выиграть дуэль характеров у Гавриша многого стоит. К тому же Паст записал на свой счет два сейва, стал примером надежности для защитников, хотя в дебюте на скользком от дождя поле совершил несколько ошибок. Важно для голкипера вовремя собраться, что и сделал Паст.
Игорь Пердута ("Ворскла" Полтава).
Столько выверенных передач сделал Пердута в штрафную, совершил множество фланговых прорывов, разогнал опасных атак, что полтавчане обязаны были выигрывать у "Львова". Подвела реализация. Возможно, чтобы набирать три очка в выигрышных поединках Пердута должен забивать сам, активности на своем фланге мало – это единственная претензия к защитнику в 24-м туре УПЛ.
Владимир Адамюк (СК "Днепр-1").
Гол Адамюка полностью снял вопрос относительно победителя в игре с "Олимпиком", при 2:0 дончане окончательно потеряли веру в себя. Защитник часто подключался к атакам, в обороне у него работы было не много, поэтому Адамюк позволял себе много раз за игру пробегать все поле и оказываться в штрафной соперника.
Максим Имереков ("Десна" Чернигов).
Без сомнений, "Колос" удивил черниговцев. Были периоды, когда "северяне" вынуждено закрывались в обороне и сдерживали наступательный кураж соперника. Тут и сказался опыт Имерекова, без паники и с показательным хладнокровием ему удавалось блокировать удары и прерывать острые передачи.
Виталий Миколенко ("Динамо" Киев).
Если и можно кого-то отметить у киевлян в поединке с "Шахтером", так это Миколенко. Виталию хватило сил на сопротивление даже во втором тайме, когда "Динамо" откровенно подсело. А в первом тайме Миколенко вообще можно назвать одним из лучших игроков на поле, хотя, как известно, один в поле не воин.
Кирилл Ковалец (ФК "Александрия").
В своей манере Ковалец отметился несколькими хорошими ударами издали, также раздавал передачи и начинал много контратак "горожан". Кирилл всегда успевал возвращаться в оборону (а работы у своих ворот хватало), действовал в отборе и тут же мчался вперед. Благодаря такой выдержке и самоотверженности "Александрия" смогла вырвать победу у "Зари".
Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк).
Главным преимуществом "горняков" в Класичному стали действия в центре поля, особенно в переломные моменты противостояния. Степаненко выглядел сильнее своих визави, а также был заметен и у ворот "Динамо". Обращает на себя внимание "красивое падение" Тараса от легкого касания Попова, чувствительная Монзуль даже решила отменить чистый гол, настолько артистично отыграл Степаненко.
Сергей Булеца (СК "Днепр-1").
Гол плюс голевая передача на счету Булецы, в двух первых результативных комбинациях поучаствовал Сергей, фактически став героем встречи. Наверное показательно, что Булеца провел на поле чуть больше 60 минут, и именно в это время "днепряне" полностью доминировали над "Олимпиком".
Марлос ("Шахтер" Донецк).
Единственный дубль в туре на счету Марлоса, оба мяча получились красивыми, в его стиле. Интересно, что подобные голы Марлос забивает очень часто, но киевляне этого не учли и в очередной раз предоставили украинскому бразильцу возможность отличиться. Похоже, карантинная пауза пошла на пользу Марлосу, ведь в первой части сезона он был очень далек от своей оптимальной формы.
Тайсон ("Шахтер" Донецк).
Если Марлос в игре с киевлянами в основном завершал атаки "Шахтера", то Тайсон отходил в глубину поля и начинал опасные комбинации. Как всегда великолепные точные передачи раздавал бразилец, обыгрывал оппонентов один в один и во многом благодаря его активности "Шахтер" смог перехватить инициативу у соперника.
Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).
Главную задачу форварда Мораес не выполнил – не забил. Более того, Жуниор не часто выходил из тени, защитники опекали его очень плотно. Но когда удавалось нападающему уходить из-под этой опеки, сразу у ворот Бущана возникали опасные голевые моменты. Два из них оказались фатальными для "Динамо". Два первых мяча дончане забили после передач Мораеса.
Луиш Каштру ("Шахтер" Донецк).
Команда Каштру оказалась лучше подготовленной к Класичному, чем соперник. Ожидаемо "Динамо" бросилось вперед на дончан в дебюте, но выдержав этот натиск, постепенно "Шахтер" перехватил инициативу, взял контроль над игрой и показал свой привычный футбол. Также физически лучше выглядели "горняки", лишив "бело-синих" своего главного козыря.