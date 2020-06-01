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Шахтер - Динамо, коронавирус в Карпатах, как доиграть Первую лигу - новый выпуск ТаТоТаке

Премьер-лига
(2 голосов)
Шахтер - Динамо, коронавирус в Карпатах, как доиграть Первую лигу - новый выпуск ТаТоТаке
Новина українською

Журналисты Сергей Болотников и Михаил Спиваковский обсуждают Классическое, весь первый тур после возобновления УПЛ и отвечают на интересные вопросы в очередном, 152-м по счету выпуске программы ТаТоТаке.

В этом выпуске:

  • Почему Шахтер и Динамо сыграли столь разные таймы
  • Цитаишвили заслужил место в основе
  • Заря не умеет играть с такими командами, как Александрия
  • Коронавирус в Карпатах - не афера
  • Тейлор и Булеца сделали результат для Днепра-1
  • Болотинков предлагает оптимальный формат доигрывания Первой лиги
  • Шахтер не интересуется Энрике

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В статье: ТаТоТаке
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