Премьер-лига
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Шахтер - Динамо, коронавирус в Карпатах, как доиграть Первую лигу - новый выпуск ТаТоТаке
Журналисты Сергей Болотников и Михаил Спиваковский обсуждают Классическое, весь первый тур после возобновления УПЛ и отвечают на интересные вопросы в очередном, 152-м по счету выпуске программы ТаТоТаке.
В этом выпуске:
- Почему Шахтер и Динамо сыграли столь разные таймы
- Цитаишвили заслужил место в основе
- Заря не умеет играть с такими командами, как Александрия
- Коронавирус в Карпатах - не афера
- Тейлор и Булеца сделали результат для Днепра-1
- Болотинков предлагает оптимальный формат доигрывания Первой лиги
- Шахтер не интересуется Энрике
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