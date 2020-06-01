Денис Костышин: Ограничения карантина мешают настраиваться на игру

Атакующий полузащитник "Колоса" Денис Костышин рассказал о своем возвращении в футбол после полугодовой реабилитации в последствии тяжелой травмы и операции.

В 24 туре УПЛ в матче с "Десной" Денис вышел на замену - это был его первый матч еще с осени.

Мне еще набирать и набирать. Если честно, я сейчас далеко не в лучших кондициях.

Сын главного тренера также прокомментировал карантиные ограничения в футболе.

Эту маску постоянно надевать, 1,5 метра дистанцию ​​держать ...Если честно, это даже сбивает с настроя на игру. Уже сконцентрировался, а думаешь ...о каких-то других вещах.

Но этого требует ситуация. Слава Богу, что мы уже можем играть. Ибо карантин - катастрофа для футболиста.