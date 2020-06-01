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Денис Костышин: Ограничения карантина мешают настраиваться на игру

Премьер-лига
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Вернулся после тяжелого повреждения

Денис Костышин: Ограничения карантина мешают настраиваться на игру
Новина українською

Атакующий полузащитник "Колоса" Денис Костышин рассказал о своем возвращении в футбол после полугодовой реабилитации в последствии тяжелой травмы и операции.

В 24 туре УПЛ в матче с "Десной" Денис вышел на замену - это был его первый матч еще с осени.

Мне еще набирать и набирать. Если честно, я сейчас далеко не в лучших кондициях.

Сын главного тренера также прокомментировал карантиные ограничения в футболе.

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Эту маску постоянно надевать, 1,5 метра дистанцию ​​держать ...Если честно, это даже сбивает с настроя на игру. Уже сконцентрировался, а думаешь ...о каких-то других вещах.

Но этого требует ситуация. Слава Богу, что мы уже можем играть. Ибо карантин - катастрофа для футболиста.

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В статье: УПЛ Денис Костышин Колос (Ковалевка) карантин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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gloryhunter
01.06.2020 в 13:20
Это наоборот хорошо (маски, дистанция), чтобы дисциплину соблюдать. А не витать где-то в облаках! Да и смысл вам настраиваться? Вон не успел матч "Шахтер" - "Динамо" закончиться, а Попов уже строчит в инстаграм (наверное, еще находясь в раздевалке) Сразу видно, кто как настраивается на матч.
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