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Юрий Максимов: Трое игроков не ели и не пили из-за Рамадана, у Опанасенко была травма
Кадровые проблемы перед матчем с ФК "Львов"
Юрий Максимов, наставник полтавской "Ворсклы" прокомментировал ничью своей команды в 24 туре УПЛ с ФК "Львов".
Мы думаем, что за 2 минуты будет еще один опасный момент. А его не может быть! 2-3 момента мы не используем - и получаем "ответку" в свои ворота. Не забиваешь ты - пропускаешь в свои ворота!
Первый матч, по словам тренера, всегда тяжелый. Некоторые футболисты были в плохой физической форме, некоторые поздно вернулись в команду после карантина.
Двух хорватов ждали долго. Были проблемы и у других наших иностранцев - Папу, Якубу и Кане. Им было трудно из-за Рамадана. Они не ели и не пили.
У Опанасенко была травма, он два месяца лечился. Набирает форму, сыграл 15 минут с «Александрией» [контрольный поединок]. Трудно войти в такую игру.
По первому матчу у тренера к футболистам замечаний нет.
Старались, но где-то не хватило везения. Не использовались моменты. Теперь нужно переварить это все и двигаться дальше.
В рамках следующего, 25-го тура УПЛ, "Ворскла" сыграет с "Карпатами" на выезде во Львове. Матч 24 тура "зелено-белые" пропустили из-за обнаружения коронавируса среди игроков. Максимова спросили, состоится ли следующая игра.
2 июня сдадим тесты [на коронавирус]. Если все будет нормально, то почему не играть? Там же не вся команда болеет, а 1 человек.