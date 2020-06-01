Обновление Ники. Оператор сообщил, что изменили на стадионе для работы системы ВАР

Телеоператор Сергей Кошинский рассказал телеканалу Футбол о том, что изменилось на стадионе "Ника" в Александрие для сертификации использования системы ВАР.

Место для оператора с камерой был поднят на 5 метров выше.

Поэтому обзор поля стал намного больше. Я вижу диагональ игроков лучше, чем раньше. Будет лучше снимать с этой точки, а система ВАР лучше фиксирует местонахождение игроков.

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Правда кабина оператора до сих пор нуждается в совершенствовании - защите от ветра и дождя.

Накануне на стадионе состоялся первый матч с использованием системы ВАР - местная "Александрия" обыграла луганскую "Зарю" 1:0. А систему ВАР было применено как раз в случае с назначением пенальти, когда хозяева забивали гол.