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Карпаты сдали повторные тесты на коронавирус

Премьер-лига
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После его обнаружения

Карпаты сдали повторные тесты на коронавирус
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о повторном тестированим команды на COVID-19.

Тест, по его словам, сдали сегодня.

Результаты ждем как можно скорее. Наверное, завтра.

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Напомним, что матч 24 тура УПЛ "Карпаты" - "Мариуполь" не состоялся 31 мая из-за выявления случаев заболевания COVID-19 в составе "зелено-белых".

Речь идет о трех игроках, в частности Владиславе Дубинчаке и одном из вратарей.

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В статье: УПЛ Карпаты (Львов) Ростислав Ящишин коронавирус
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Источник:
Трибуна

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