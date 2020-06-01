Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты сдали повторные тесты на коронавирус
После его обнаружения
Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о повторном тестированим команды на COVID-19.
Тест, по его словам, сдали сегодня.
Результаты ждем как можно скорее. Наверное, завтра.
Напомним, что матч 24 тура УПЛ "Карпаты" - "Мариуполь" не состоялся 31 мая из-за выявления случаев заболевания COVID-19 в составе "зелено-белых".
Речь идет о трех игроках, в частности Владиславе Дубинчаке и одном из вратарей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...