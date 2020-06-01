Полузащитник Карпат сдал позитивный тест на коронавирус

Полузащитник Карпат Владислав Дубинчак прокомментировал информацию о своем положительном тесте на коронавирус.

"Хотел поблагодарить всех за поддержку и за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки! Мы с командой ранее дважды сдавали тест: Первый был отрицательный, второй положительный ... Именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено.

Я соблюдал все необходимые меры профилактики, и последние два дня провел в полной изоляции. Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался меня шокировала ...

Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров, и все это только злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован оказаться в подобной ситуации. Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы ", - написал Дубинчак на своей странице в Instagram.