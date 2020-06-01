Не день Киева, или Парадоксы рестарта. Акценты зрителя на играх топ-шестерки

Поле, большая часть которого оказалась в тени гигантского дуршлага. Пустые трибуны, напоминающие выщербленный то там, то сям кочан кукурузы – какой дизайнер умудрился замутить столь оригинальную расцветку к Евро-2012, или ее слепили из того, что было? Телеповторы традиционно низкого качества, а местами и скупого количества.

В таких декорациях довелось наблюдать центральный матч долгожданного тура чемпионата Украины после беспрецедентной паузы в истории футбола. Впрочем, даже они не сумели испортить впечатления от возвращения любимой игры. И, кстати, лишний раз убедился в том, что футбол футболом делают отнюдь не болельщики.

То же самое могу сказать и о других поединках шестерки лучших. Меня они нисколько не разочаровали, а их результаты пролили максимум воды на мельницу интриги турнира. И достаточно содержательный футбол в условиях нашей унылой действительности предлагаю считать главным парадоксом посткарантинного тура.

Шахтер – Динамо 3:1

Александрия – Заря 1:0

Колос – Десна 0:2

Зрелищность. Парадокс №2 – в самом смотрибельном и насыщенном голевыми моментами матче было забито меньше всего голов. Тогда как больше всего их было в реже других баловавшем нас "класичному". Да-да, всего 6-7 реально опасных эпизодов у ворот от силы, а в Александрии примерно вдвое больше. "Колос" с "Десной" где-то посредине между ними.

Можно воспеть оду мастерству реализации у фаворитов, можно смаковать их исполнение, но факт остается фактом: именно центральный поединок стал беднее прочих на моменты.

Более того, здесь имели место две затяжные паузы (примерно по полчаса каждая) без моментов. После стартовой активности и до открытия счета (не считая незаконный гол Сидорчука), а также между двумя мячами Марлоса. В двух остальных играх было лишь по одному такому затишью. Отметим, что во всех трех матчах футбол "воскресал" ближе к середине второго тайма.

В целом же, считаю тур верхней шестерки вполне зрелищным. И, конечно же, общий недостаток шансов для взятия ворот в "класичному" с лихвой компенсировало количество забитых в нем голов.

Интрига. И тут главный матч тура оказался позади остальных. Поскольку результат его определился уже к середине второго тайма. К слову, парадокс №3 – "Шахтер" принимал "Динамо" в Киеве. Да еще в День города. Но это был единственный подарок номинальным гостям.

Когда на 67-й минуте Марлос вывел "Шахтер" вперед, боюсь, для многих многое стало ясно. А тех, кто в этом сомневался, уверил Антонио уже семь минут спустя. Единственным ответным выпадом "Динамо" в оставшееся время стал удар Сидорчука, парированный Пятовым.

В другой киевской игре "Колос" мог отыграться еще на 77-й минуте, когда Лысенко упустил очередную голевую возможность. А решилось все, опять же, через семь минут – гол Картушова похоронил надежды Ковалевки и успокоил болельщиков "Десны".

А вот в Александрии судьбоносный мяч был забит Гречишкиным уже в компенсированное время, да еще с пенальти! Но к нему мы вернемся позже.

В целом, и интриги нам вполне хватило. Скажем так, пять баллов из шести возможных.

Логика. Если говорить о счете, как отражении соотношения голевых моментов, то не имею вопросов к победе "Александрии". Весьма и весьма справедливый итог. Не удивился бы и более убедительному преимуществу в счете: у хозяев поля не только было больше шансов, чем у "Зари", но и выглядели они куда как серьезнее.

Как это ни странно прозвучит, но "Динамо" могло бы рассчитывать и на ничью. Дело не в том, кто лучше смотрелся по таймам, а во все том же банальном соотношении голевых моментов. Помимо гола Буяльского, назову два сэйва Пятова после ударов Русина и Сидорчука. Штука в том, что "Шахтер" забил все, что мог (не считая полумомента Тайсона в дебюте).

Три из трех – уже само по себе бомба! И да, желающие поспорить могут позволить себе уточнить, что момент у Сидорчука случился уже при счете 1:3.

Посмею утверждать, что наименее логичной стала уверенная победа "Десны". Не забываем: с точки зрения соотношения голевых шансов. И здесь гости реализовали обе своих возможности (не считая полумомента Тамма). "Колос" же создал достаточно моментов для взятия ворот и до, и после перерыва, но ничего из них не извлек. Став главным неудачником тура, в этом смысле.

Назвал бы и это парадоксом, но в футболе такое не редкость. К тому же, для этого придумано устойчиво-банальное определение: "победа на классе".

Судейство. Два самых резонансных судейских решения в туре принимались после просмотра рефери видео.

Пенальти, решивший судьбу матча в Александрии. Подчеркну, что Арановский показал на "точку" сразу, после чего консультировался с Балакиным, и лишь затем смотрел "кино", чтобы вернуться к первоначальному решению (в скобках замечу, что оба арбитра – киевляне, и без комментариев назову это парадоксом №4: в игре с участием конкурентов "Динамо").

Сей процесс был красочно описан одним из наших читателей.

Заметьте, какой профессионализм по ВАР: пойти смотреть совсем не тот эпизод минуту. Потом пойти в другую точку за наушниками, которые должны быть у экрана, потом решить протащить провод с наушниками, который оказался коротким. Потом забить болт на наушники, пару сек. глянуть ключевой эпизод матча и поставить пенальти. Это наше, родное.

Оценка эпизода штатным экспертом сайта вам должна быть известна. Как обычно, озвучу мнение своего приятеля – практикующего арбитра из-за рубежа.

Ну, был толчочек, но падение очень дорисовано. Плюс, на мой взгляд: сам момент (мяч выходит из штрафной в сторону). Короче, я бы не ставил... В таком случае пенальти ставят за убийство.

Имеется в виду: в самой концовке матча, при ничейном счете, в "лобовой" игре. Вот вам и человеческий фактор арбитража во всей красе. Подчеркну: с тем, что повод для пенальти был, он не спорит. Тобто, мы ведь хотим, чтобы футбол судили роботы – тупо по правилам? Так вот, робот бы этот пеналь поставил.

Незасчитанный гол Сидорчука в ворота "Шахтера" на 19-й минуте. Был отменен после просмотра видео. Но! НИКТО не говорит о том, что в моменте с отменой гола Монзуль вначале свистнула "вне игры" (во всяком случае, ее рука была вверху). Вы тоже это видели?

Продолжу прямую речь своего профи-консультанта. Фол здесь более открытый, я бы сказал. Явная ласка Адольфа. То есть, итоговое решение верно.

Назначение женской бригады на матч такого уровня и накала уже само по себе тянет на парадокс №5. Сексизм? Зато честно. По мне, лучше так, чем упражняться в джентльменстве ради джентльменства. Они ведь хотят равенства? Значит, и оценивать их работу нужно наравне с мужчинами. Вот мнение моего приятеля.

Вообще отсудила Монзуль безобразно. Много явных ошибок в обе стороны. И очень дергано. Думаю, что если бы были зрители, она ушла бы в серьезный заплыв. Пару явных штрафных не свистнула, два в другую сторону, угловые вместо от ворот, да и пару левых "вне игры" зажгли. Разумеется, последние камешки летели уже в сторону арбитрынь на линии.

На это я возразил ему, что один за всю игру поход в "Катрусин кинозал" (не я придумал – читатели) и всего лишь 28 фолов и 3 предупреждения (несмотря на сардонические призывы Алексея Михайличенко "судить по крикам") – это уже очевидный прогресс, в сравнении с прошлыми матчами сезона. К слову, в других играх тура было по 33-34 фола и 6-7 "горчичников".

Везение. Как бы говорить особо не о чем. Не успела Фортуна вступиться за "Зарю" на 90-й минуте, как тут же все пошло прахом после назначения пенальти. Впрочем, в известной мере, "Александрии" повезло и с самим этим назначением – "точка" не выглядела бесспорной. Поэтому, наверное, будем считать команду Шарана самой фартовой в туре.

Любопытно, что, в течение минуты и в стойку ворот пробил, и 11-метровый заработал вышедший на замену Банада. При желании, можно посчитать, что он заставил удачу повернуться к нему лицом.

Личности. Естественно, никто не стоит рядом с автором дубля Марлосом. Из прочих выделил бы Огирю - зачинателя обеих голевых атак "Десны". И Банаду, товарищи, Банаду – проведя на поле менее тайма, он успел запомниться более остальных. Как в атаке, так и в обороне.

Черниговец Паст с пятью сэйвами, включая отраженный пенальти, станет лучшим среди вратарей. Помимо него, ярче других, как по мне, зарекомендовал себя Махарадзе из "Зари".

Симпатии. Мне больше всех импонировали в туре "Александрия" и "Колос". И это одновременно парадокс №6 и повод для оптимизма. Ведь речь идет о двух командах, замыкающих шестерку. А следовательно, о ее конкурентности в целом. Что ни говорите, а я внимательно слежу за этими топ-6 со времени их появления в Украине. И явный прогресс налицо.

По большому счету, не разочаровал никто. Возможно, большего ждали от "Зари", но ведь не в грязь лицом же. Ну а к неоправданным ожиданиям большего от "Динамо" привык очень давно.

Таблица. С "Шахтером" и "Колосом" все ясно. Остается пожелать, чтобы первые не только набирали очки, а вторые – не только теряли. То есть, вносили и свой посильный вклад в интригу.

А вообще, в свете этой самой интриги, тур получился идеальным. "Десна" догнала "Зарю" и "Динамо", "Александрия" подобралась к этому триумвирату борцов за зону Лиги чемпионов на расстояние в одну победу. Ве-ли-ко-ле-пно! Хотя, конечно, не для всех это праздник…

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 24 20 2 2 62-16 +46 62 2 Заря 24 14 4 6 40-19 +21 46 3 Десна 24 14 4 6 39-16 +23 46 4 Динамо 24 14 4 6 46-21 +25 46 5 ФК Александрия 24 13 4 7 35-25 +10 43 6 Колос 24 8 2 14 27-45 -18 26

Анонсы. В центре внимания – поединок "Динамо" с "Александрией". В случае победы гостей, они догоняют соперника. Еще относительно недавно это воспринималось бы как сюрреализм.

"Десна" попробует отобрать очки на выезде у "Шахтера". Ей будет сложно достать этот дефицитный товар, но она попробует – на кону "серебро" и пресловутая зона ЛЧ.

"Заря" дома должна будет разобраться с "Колосом", чтобы сохранить поул-позишн в этой сумасшедшей гонке, равную которой у нас трудно будет припомнить. Як-то кажуть, напруга зростає.

Не знаю, увидим ли мы такую мартовскую поляну, как на киевской арене "Колоса", или таких же фанатичных нарушителей карантина, как за оградой стадиона в Александрии. Но "дуршлаг" на "Олимпийском", в случае хорошей погоды, нам обеспечен…