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Леоненко: До 53-й минуты Шахтер вообще не играл

Премьер-лига
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Эксперт прокомментировал главный матч 24-го туру

Леоненко: До 53-й минуты Шахтер вообще не играл
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказал свое мнение о поражении киевлян в матче 24-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3).

"Гости всегда бегут, поэтому они и бежали до 39-й минуты. Я имею в виду "Динамо". Не успели динамовцы сесть за стол - обмыть гол, как Марлос забил.

До 39-й минуты "Динамо" реально выглядело очень хорошо, а до 53-й минуты "Шахтер" вообще не играл. Потом вышел Маркос Антонио, наладил игру в центре поля и бонусом забил гол.

Почему "Динамо" не хватило на весь матч? Просто киевляне стараются, затем пропускают дважды. От этого можно психологически устать. Я уверен, что "Динамо" физически готово, может не на 90, но на 80 минут точно", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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