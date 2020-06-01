Леоненко: До 53-й минуты Шахтер вообще не играл

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко высказал свое мнение о поражении киевлян в матче 24-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:3).

"Гости всегда бегут, поэтому они и бежали до 39-й минуты. Я имею в виду "Динамо". Не успели динамовцы сесть за стол - обмыть гол, как Марлос забил.

До 39-й минуты "Динамо" реально выглядело очень хорошо, а до 53-й минуты "Шахтер" вообще не играл. Потом вышел Маркос Антонио, наладил игру в центре поля и бонусом забил гол.

Почему "Динамо" не хватило на весь матч? Просто киевляне стараются, затем пропускают дважды. От этого можно психологически устать. Я уверен, что "Динамо" физически готово, может не на 90, но на 80 минут точно", - сказал Леоненко.