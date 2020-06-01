  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шевчук: Я бы на месте Степаненко сделал то же самое
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: Я бы на месте Степаненко сделал то же самое

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова о спорном эпизоде

Шевчук: Я бы на месте Степаненко сделал то же самое
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера", а нынче эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал спорный эпизод центрального поединка 24 тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" (3:1).

Напомним, в первом тайме Сидорчук забил гол в ворота "горняков", но арбитр Екатерина Монзуль отменила гол из-за фола Попова на Степаненко.

"В данном эпизоде не согласен с арбитром Монзуль. Попов погладил Степаненко по лицу, удара не было. Такое чувство, что Попов искал контакт с плечом, корпусом. А Степаненко опытный игрок, упал. Я бы на месте Степаненко сделал то же самое. Для меня в этом эпизоде – больше гол. Попов коснулся Степаненко, но не было удара", – считает Шевчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Вячеслав Шевчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Денис Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
01.06.2020 в 17:35
Такие поступки достойны не мужчины спортсмена, а таких вот подленьких игрочил которых Леоненко называет "футболистиками"! ПОЗОР! Не мужики вы!! Фууу...
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...