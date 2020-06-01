Шевчук: Я бы на месте Степаненко сделал то же самое

Экс-игрок "Шахтера", а нынче эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал спорный эпизод центрального поединка 24 тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" (3:1).

Напомним, в первом тайме Сидорчук забил гол в ворота "горняков", но арбитр Екатерина Монзуль отменила гол из-за фола Попова на Степаненко.

"В данном эпизоде не согласен с арбитром Монзуль. Попов погладил Степаненко по лицу, удара не было. Такое чувство, что Попов искал контакт с плечом, корпусом. А Степаненко опытный игрок, упал. Я бы на месте Степаненко сделал то же самое. Для меня в этом эпизоде – больше гол. Попов коснулся Степаненко, но не было удара", – считает Шевчук.