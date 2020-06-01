  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бущан: Неожиданно было получить "подарок" на День рождения в виде поражения
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан: Неожиданно было получить "подарок" на День рождения в виде поражения

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение голкипера киевлян

Бущан: Неожиданно было получить "подарок" на День рождения в виде поражения
Новина українською

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан, который в день матча с "Шахтером" (1:3) отмечал День рождения, прокомментировал первую официальную игру после карантина.

- Играть в День рождения или готовиться к матчу на базе приходилось крайне редко, поскольку обычно чемпионат Украины, да и весь сезон заканчивается до 31-го мая. Так что обычно отмечаю свой праздник по-другому, а не на поле.

В этот раз я утром в день игры с "Шахтером" отключил телефон, не отвечал на звонки. Неожиданно было получить "подарок" в виде поражения, это разочаровало и внесло коррективы в планы: я хотел пригласить друзей и отпраздновать, но после игры было не подходящее для этого настроение, поэтому ничего не получилось.

- Насколько было тяжело играть первый официальный матч после длительной паузы сразу с таким соперником, как "Шахтер"?

- Так получилось согласно календарю, так что выбирать не приходилось. У каждого были свои задачи. У нас не получилось забить, а все моменты, которые были у соперника, они реализовали. Также не вышло навязать им свою игру, но наша команда отдавалась на поле полностью – по самоотдаче ни к кому вопросов нет.

- "Динамо" уже находится в оптимальной форме после карантина, или еще можете прибавить?

- Я уже говорил, что два с половиной месяца без игр, без тренировок, без футбола – это очень долго. Естественно, в таких обстоятельствах сразу не будет феерической игры ни у нас, ни у любой другой команды. Я уверен, что мы еще прибавим, верю в свою команду.

- То, что "Шахтер" сравнял счет спустя минуту после пропущенного мяча, повлияло на дальнейший ход событий?

- Нет, я бы так не сказал, ведь дальше мы еще полчаса играли без голов, так что это обстоятельство особенно ничего не поменяло.

- Как прокомментируете эпизоды с пропущенными мячами?

- Если честно, я еще не смотрел и не разбирал эти моменты. Но убежден, что не бывает пропущенных мячей, которые нельзя бы было отбить. Это ситуации, в которых все решают доли секунды. К сожалению, не получилось выручить команду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...