Очередной легионер покинул Карпаты

Львовские "Карпаты" объявили о прекращении сотрудничества с белорусским форвардом Кириллом Кириленко.

Как сообщает официальный сайт львовян, контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 19-летний футболист пришел в "Карпаты" в июле прошлого года и с того момента провел за команду 5 матчей.