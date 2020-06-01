Премьер-лига
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Очередной легионер покинул Карпаты
Исход продолжается
Львовские "Карпаты" объявили о прекращении сотрудничества с белорусским форвардом Кириллом Кириленко.
Как сообщает официальный сайт львовян, контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что 19-летний футболист пришел в "Карпаты" в июле прошлого года и с того момента провел за команду 5 матчей.
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Источник:ФК Карпаты
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