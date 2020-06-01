Семин: В 2009 у Динамо была суперкоманда, а киевские болельщики приняли "москаля"

Бывший тренер "Динамо" Юрий Семин рассказал о своем уходе из киевского клуба в 2009-м году.

- Со спортивной точки зрения уход из киевского "Динамо" летом 2009 года получился для меня чересчур сложным морально. С одной стороны, Наумов позвал меня в родной клуб — именно клуб, а не дом, потому что из дома не выгоняют. С другой, мы выиграли чемпионат Украины, дошли до полуфинала Кубка УЕФА, вышли в Лигу чемпионов. У нас была суперкоманда, а киевские болельщики приняли "москаля". Но я не воспользовался возможностью получить удовольствие от гимна Лиги чемпионов и игры в ней, и это было неправильно.

— Тогда ходили разговоры, что вас не то чтобы принудили, но сманили в "Локомотив" возникшие проблемы с акциями, доля которых у вас в клубе на тот момент была.

— Все в комплексе. Если бы я поставил на первый план спортивную составляющую — конечно, надо было оставаться. А финансово в Киеве мне делали любые условия. В рамках разумного, понятно. Но я вернулся.

Украинский период вспоминаю как прекрасный этап в своей жизни и тренерской карьере. Не каждому удается попасть в киевское "Динамо", клуб, где работал Лобановский.