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Кириленко: Наверное, мне не хватило времени, чтобы закрепиться в основной команде Карпат

Премьер-лига
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Кириленко: Наверное, мне не хватило времени, чтобы закрепиться в основной команде Карпат
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Белорусский форвард Кирилл Кириленко прокомментировал свой уход из "Карпат".

"Так сложилось, что в данный момент хочу находиться рядом со своей семьей и близкими. Благодарен "Карпатам" за проведенный год вместе. Воспоминаний осталось очень много, я здесь нашел много друзей и замечательных партнеров. Буду скучать по всем игрокам, персоналу, нашим выездам и фирменным шуткам.

Наверное, мне не хватило времени, чтобы окончательно закрепиться в основной команде, но все, что не делается, делается к лучшему. Сейчас наступил такой момент, когда мне необходимо подумать, перезагрузиться и двигаться дальше. Хочу пожелать терпения, сил и здоровья всем. Берегите себя", – сказал Кириленко.

Напомним, что 19-летний футболист пришел в "Карпаты" в июле прошлого года и с того момента провел за команду 5 матчей.

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В статье: Карпаты (Львов) Кирилл Кириленко
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Источник:
ФК Карпаты

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