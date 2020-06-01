  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чеснаков: Мы доверяем судье, но эпизод с пенальти было бы интересно посмотреть на ВАР
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чеснаков: Мы доверяем судье, но эпизод с пенальти было бы интересно посмотреть на ВАР

Премьер-лига
(3 голосов)

Обидно пропускать на последних минутах

Чеснаков: Мы доверяем судье, но эпизод с пенальти было бы интересно посмотреть на ВАР
Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков в эфире ТК Футбол прокомментировал пенальти в ворота "зелено-белых" и итоговую ничью 1:1 с ФК "Львов" в 24 туре УПЛ.

"Если арбитр принял такое решение, значит мы ему доверяем, принимаем это. Просто обидно, что довели до того, что на последних минутах пропустили этот гол.

Интересно было бы посмотреть этот случай в ВАР, чтобы судья посмотрел и был уверен, был пенальти или нет", - сказал Чеснаков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) ФК Львов
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Astor Astor (Одесса)
01.06.2020 в 21:40
Левый абсолютно пенальти. С метра попал мячом в руку, которая была опущена вниз вдоль тела. Причем - далеко от ворот, почти на линии штрафной. И мяч летел не в ворота.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...