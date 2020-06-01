Чеснаков: Мы доверяем судье, но эпизод с пенальти было бы интересно посмотреть на ВАР

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков в эфире ТК Футбол прокомментировал пенальти в ворота "зелено-белых" и итоговую ничью 1:1 с ФК "Львов" в 24 туре УПЛ.

"Если арбитр принял такое решение, значит мы ему доверяем, принимаем это. Просто обидно, что довели до того, что на последних минутах пропустили этот гол.

Интересно было бы посмотреть этот случай в ВАР, чтобы судья посмотрел и был уверен, был пенальти или нет", - сказал Чеснаков.