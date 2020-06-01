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Денисов: Есть предварительная договоренность, что матч Карпаты - Мариуполь состоится в Мариуполе
Мариуполь почти доехал до Львова
Матч 24 тура УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь" был отменен из-за случая заражения коронавирусом игроков "зелено-белых".
При этом ведущий программы Великий футбол Александр Денисов что перенесенный матч, скорее всего, будет сыгран в Мариуполе.
"Мариуполь" по-человечески отнесся к этой ситуации. Предварительно, стороны договорились о том, что в связи с тем, что "Мариуполь" практически доехал до Львова, но развернулся и поехал домой, несостоявшийся матч провести не во Львове, а в Мариуполе", - рассказал Денисов.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
01.06.2020 в 21:54
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Sandra777 (Львів)
01.06.2020 в 20:54
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
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