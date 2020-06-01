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Денисов: Есть предварительная договоренность, что матч Карпаты - Мариуполь состоится в Мариуполе

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь почти доехал до Львова

Денисов: Есть предварительная договоренность, что матч Карпаты - Мариуполь состоится в Мариуполе
Новина українською

Матч 24 тура УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь" был отменен из-за случая заражения коронавирусом игроков "зелено-белых".

При этом ведущий программы Великий футбол Александр Денисов что перенесенный матч, скорее всего, будет сыгран в Мариуполе.

"Мариуполь" по-человечески отнесся к этой ситуации. Предварительно, стороны договорились о том, что в связи с тем, что "Мариуполь" практически доехал до Львова, но развернулся и поехал домой, несостоявшийся матч провести не во Львове, а в Мариуполе", - рассказал Денисов.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Денисов Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
01.06.2020 в 21:54
Тех поражение
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Sandra777 (Львів)
01.06.2020 в 20:54
Карпати будуть дурні якщо свій домашній матч поміняють на виїзний ,яка вина Карпат ?
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Romerik (YNWA)
01.06.2020 в 21:01
Ну дійсно. Заразилися люди, відправ їх на карантин і грай матч. Хіба не так?? А Марік їхав пів України шоб розвернутися і поїхати назад. То нормально. Вони ж самі свою вину и признали. Про шо мова взагалі...
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
01.06.2020 в 21:04
0:3 технічна перемога Маріуполю
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