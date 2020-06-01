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Худжамов: В первом тайме Динамо переиграло Шахтер, но игра состоит из двух

Премьер-лига
(2 голосов)

Игра получилась довольно интересной

Худжамов: В первом тайме Динамо переиграло Шахтер, но игра состоит из двух
Новина українською

Бывший голкипер "Динамо", "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов в эфире канала "Футбол" подвел итог украинского Класичного, в котором "горняки" обыграли киевлян 3:1.

"Тот случай, когда признаешь, что был неправ перед началом игры, ожидая неинтересный футбол. Мне очень понравились обе команды. Это было динамично, классно, и я надеюсь, что так будет и в дальнейшем.

Как мы видели, "Динамо" в начале выглядело лучше "Шахтера". Они доминировали на поле в течение получаса. Быстрый гол помог "горнякам" выровнять ситуацию, что позволило навязать свою игру. Индивидуальное мастерство игроков "Шахтера" сыграла решающую роль в итоговом результате.

"Динамо" заслуживало положительный результат, однако им не хватило игрового тонуса, физики, и большой отрыв от соперника вряд ли мог повлиять положительно. В первом тайме "Динамо" переиграло "Шахтер", но игра состоит из двух", - сказал Худжамов.

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В статье: Рустам Худжамов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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