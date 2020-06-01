Денис Костышин о поединке с Десной: Бывают такие матчи, когда не знаешь, за счет чего проиграл

Полузащитник "Колоса" Денис Костышин прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура УПЛ от "Десны" (0:2) и рассказал о своей форме после травмы.

"Считаю, что мы очень здорово играли. Мне понравилась игра, неприятен только результат. Он расстроил. Нельзя было проигрывать этот матч. Бывают такие матчи, когда не знаешь, за счет чего проиграл. Бывает, не по игре, бывает, случайно.

Главный минус в этом матче в том, что мы не забили. Используй мы свои моменты – была бы другая игра.

В течение полугода, когда восстанавливался от травмы была большая поддержка от команды, президента клуба, семьи, болельщиков, друзей. Сейчас я не в лучших кондициях. Мне нужно еще набирать и набирать. Надеюсь, что матчи помогут мне, если тренерский штаб будет мне доверять.

Плюс тренировки. Надеюсь в ближайшее время набрать нужную форму и помогать команде достигать победного результата", – сказал Костышин.