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Полунин: Симуляция со стороны Степаненко уже не впервые. Это выглядит очень некрасиво

Премьер-лига
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"В Англии такие моменты даже не рассматривают"

Полунин: Симуляция со стороны Степаненко уже не впервые. Это выглядит очень некрасиво
Новина українською

Экс-игрок "Днепра" и сборной Украины Андрей Полунин подвел итоги победы "Шахтера" над "Динамо" (3:1) в матче 24-го тура УПЛ.

- Отмененный гол Сидорчука повлиял на общий результат?

- Нет. "Шахтер" подтвердил, что является более сильным на данный момент. У "Динамо" есть определенные проблемы: не так быстро перестраивается команда, много молодежи, которую они пытаются ставить. Класс игроков "Шахтера" на данный момент выше.

- И все же, справедливо ли отменили взятие ворот "Шахтера", и можно назвать фолом эпизод между Поповым и Степаненко?

- Я думаю, если этот эпизод по-человечески рассматривать, то я бы в этой ситуации дал карточку Степаненко. Симуляция с его стороны уже не впервые. Это выглядит очень некрасиво, учитывая, тем более, что он - ключевой игрок сборной.

Я понимаю, что там было прикосновение к лицу, но то, что произошло дальше, не украшает Степаненко. В Англии такие моменты даже не рассматривают.

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- Дважды отличился Марлос. Удары - солидные по исполнению, но голкипер уровня "Динамо" должен был с ними справиться?

- В любом пропущенном голе вратарь киевского "Динамо" должен винить, прежде всего, себя. Но здесь больше вопросов к обороне, чем к Бущану. В организации защитных действий "Динамо" большие проблемы, следствием чего и стали пропущенные мячи.

Голкиперу было трудно еще и потому, что частокол ног перекрывал для него момент удара. А исполнительское мастерство Марлоса - очень высокое.

- Стоит ли жаловаться на отсутствие Цыганкова? Помог бы Виктор своей команде выглядеть хотя бы немного солиднее на фоне "Шахтера"?

- Можем говорить только в теории, мол, с Цыганковым киевляне могли бы выиграть. Но есть факты. Тот же Цитаишвили отдал очень хороший, изысканный ассист на Буяльского. Думаю, что наличие Цыганкова не сильно бы повлияло на общий рисунок игры.

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В статье: Андрей Полунин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
football24

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