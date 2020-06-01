Чеснаков сравнялся с Даллку и повторил рекорд Ворсклы по матчам в УПЛ

Капитан "Ворсклы", защитник Владимир Чеснаков отыграл весь матч 24-го тура УПЛ с "Львовом" (1:1).

Для 32-летнего украинца этот матч стал 292-м в элитном дивизионе за полтавский клуб.

Таким образом, Чеснаков сравнялся по данному показателю с экс-игроком полтавчан Армендом Даллку.

На третьем месте Геннадий Медведев – 243 матча.

На ближайших выходных "Ворскла" должна сыграть с "Карпатами". И если матч состоится (у львовян есть заболевшие коронавирусом), Чеснаков уже в воскресенье может стать единоличным рекордсменом своей команды.