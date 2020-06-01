Головко: Если бы засчитали гол Сидорчука, Динамо могло бы играть по счету

Бывший игрок "Динамо" Александр Головко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал центральный матч 24 тура УПЛ, в котором киевляне уступили "Шахтеру" (1:3).

"Есть Марлос, который реализовал то, что не смогли реализовать футболисты киевского "Динамо". Гол, который не засчитали в первом тайме, заставил "Шахтер" встрепенуться.

"Динамо" очень здорово выглядело первые тридцать минут. Если бы гол засчитали, "Динамо" могло играть по счету. Тот факт, что команды хватило на короткий отрезок, - это не вина тренера. Просто есть футболисты, которые решают. Тем не менее, считаю, что Бущан мог где-то помочь своей команде. Однако критиковать кого-то отдельно я не берусь.

Ключевая потеря для "Динамо" - это Витя Цыганков. Креатива не хватает. У "Шахтера" нашелся игрок, забивающий в тех ситуациях, в которых динамовцы не забивали. Это Марлос", - закончил Александр Головко.