  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Олимпика о матче с Днепром-1: Игра была равна
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Олимпика о матче с Днепром-1: Игра была равна

Премьер-лига
(1 голосов)

Но победили днепряне

Защитник Олимпика о матче с Днепром-1: Игра была равна
Новина українською

Защитник "Олимпика" Орест Лебеденко прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:3).

"Игра была равной. Мы ничем не уступили "Днепру-1". Все чего нам не хватило – забить гол в первом тайме. Возможно, соперник оказался чуть лучше готов физически, что особенно проявилось в концовке встречи. Это, пожалуй, сыграло определяющую роль. Но, в то же время, мы опять не используем выгодные моменты. Это наша слабая сторона, над которой стоит работать. Днепряне были хороши в фазе завершения атак. Поскольку результата нет, значит, мы не справились с установкой тренерского штаба.

Я все еще считаю, что "Олимпик" находится не на своем месте, учитывая игру, которую мы показываем. В следующем поединке будем стараться исправить ситуацию", - сказал Лебеденко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) СК Днепр-1 Орест Лебеденко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олимпик

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...