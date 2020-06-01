Защитник Олимпика о матче с Днепром-1: Игра была равна

Защитник "Олимпика" Орест Лебеденко прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:3).

"Игра была равной. Мы ничем не уступили "Днепру-1". Все чего нам не хватило – забить гол в первом тайме. Возможно, соперник оказался чуть лучше готов физически, что особенно проявилось в концовке встречи. Это, пожалуй, сыграло определяющую роль. Но, в то же время, мы опять не используем выгодные моменты. Это наша слабая сторона, над которой стоит работать. Днепряне были хороши в фазе завершения атак. Поскольку результата нет, значит, мы не справились с установкой тренерского штаба.

Я все еще считаю, что "Олимпик" находится не на своем месте, учитывая игру, которую мы показываем. В следующем поединке будем стараться исправить ситуацию", - сказал Лебеденко.