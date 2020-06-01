Карпаты: По вирусу у УПЛ и УАФ к клубу нет претензий

Матч "Карпаты" - "Мариуполь", который должен был состояться в воскресенье, не был сыгран, так как у нескольких игроков львовян был обнаружен коронавирус.

Этот факт вызвал у футбольной общественности вопросы как к срокам тестов, так и к лаборатории, где клуб проводил тестирование.

Впрочем, клуб отрицает нападки и заявляет, что у УПЛ нет претензий, ссылаясь на высказывания функционеров Лиги.

"Никаких замечаний или дополнительных рекомендаций с моей стороны нет, поскольку, на мой взгляд, "Карпаты" сделали все четко и правильно. Все нормы и требования "Карпатами" были соблюдены - как только стало известно о факте положительных результатов тестов, львовский клуб сообщил все необходимые ведомства и органы, - цитируют Карпаты исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого.

"В данной ситуации "Карпаты" поступили в соответствии с медицинским протокола. Учитывая то, что сообщение клуба было оперативным и своевременным, совместными усилиями нам удалось принять все меры для нераспространения инфекции. Важно, что алгоритмы были соблюдены, а медицинский протокол не нарушен". – цитата Максима Бецко, секретаря спортивного-медицинского комитета УАФ.