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Карпаты: По вирусу у УПЛ и УАФ к клубу нет претензий
Клуб все правильно сделал
Матч "Карпаты" - "Мариуполь", который должен был состояться в воскресенье, не был сыгран, так как у нескольких игроков львовян был обнаружен коронавирус.
Этот факт вызвал у футбольной общественности вопросы как к срокам тестов, так и к лаборатории, где клуб проводил тестирование.
Впрочем, клуб отрицает нападки и заявляет, что у УПЛ нет претензий, ссылаясь на высказывания функционеров Лиги.
"Никаких замечаний или дополнительных рекомендаций с моей стороны нет, поскольку, на мой взгляд, "Карпаты" сделали все четко и правильно. Все нормы и требования "Карпатами" были соблюдены - как только стало известно о факте положительных результатов тестов, львовский клуб сообщил все необходимые ведомства и органы, - цитируют Карпаты исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого.
"В данной ситуации "Карпаты" поступили в соответствии с медицинским протокола. Учитывая то, что сообщение клуба было оперативным и своевременным, совместными усилиями нам удалось принять все меры для нераспространения инфекции. Важно, что алгоритмы были соблюдены, а медицинский протокол не нарушен". – цитата Максима Бецко, секретаря спортивного-медицинского комитета УАФ.
"В это сложное время мы просим не распространять ложную информацию по тестированию, проведенного лабораторией. Хотим подчеркнуть, что филиал всегда строго придерживается приказов МОЗ Украины, лицензируемых и аккредитованых в соответствии с требованиями украинского законодательства и сертифицирован одним из самых высоких стандартов качества ISO.
Во Львове с начала карантина, функционировали государственные лаборатории, первыми получили государственные тест-системы и соответственно обнародовали результаты, как правило, на 5 день после забора. Лаборатория закупили современные американские тест-системы для проведения тестирования на COVID-19 с использованием метода ПЦР, которые специалистами признаются одними из лучших на рынке, из-за своей точности и скорость. Результат исследования выдается пациенту в максимально сжатые сроки. Результаты тестирования лаборатория может обнародовать как самостоятельно, так и через государственные лаборатории. Традиционно мы плодотворно сотрудничаем с Научно-исследовательским Институтом эпидемиологии и гигиены ЛНМУ имени Даниила Галицкого, который проводит тестирование по соответствующим уровнем защиты для работы с особо опасными инфекциями. Это уникальный и яркий пример успешного и взаимовыгодного партнерства мощной Европейской сети и основательной научной учреждения в интересах именно потребителей и здоровья украинского народа. Соблюдение стандартов оказания медицинской помощи при COVID-19 является приоритетом для нашего заведения", - сказал Руслан Червак, генеральный директор медицинского центра, где проходили обследование игроки "Карпат".
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