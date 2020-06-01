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Шанс Гео, ошибка Михайличенко и курс киевлян. Обзор матча Шахтер – Динамо. Подкаст №21
Конечно же, про "горняков" тоже говорим и много
Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!
На повестке дня – обзор центрального матча 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо". Про великолепные первые полчаса в исполнении гостей и трансферную политику киевского клуба, будущее чемпионов U-20 и камбэк Марлоса, а также на 100% использованный шанс Гео Цитаишвили. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.