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Шанс Гео, ошибка Михайличенко и курс киевлян. Обзор матча Шахтер – Динамо. Подкаст №21

Премьер-лига
(1 голосов)

Конечно же, про "горняков" тоже говорим и много

Шанс Гео, ошибка Михайличенко и курс киевлян. Обзор матча Шахтер – Динамо. Подкаст №21
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

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На повестке дня – обзор центрального матча 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо". Про великолепные первые полчаса в исполнении гостей и трансферную политику киевского клуба, будущее чемпионов U-20 и камбэк Марлоса, а также на 100% использованный шанс Гео Цитаишвили. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Тарас Степаненко Тайсон Марлос Алексей Михайличенко Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Додо Жуниор Мораес Виктор Коваленко Екатерина Монзуль Георгий Цитаишвили Виталий Миколенко Денис Попов Андрей Буяльский Маркос Антонио Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение
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